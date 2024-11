Tierversuche, ein notwendiges Übel? – DAS UPDATE - Quarks Daily Spezial

Sind Tierversuche auf den Menschen übertragbar?

Es gibt große Unterschiede der Wirksamkeit von Medikamenten und anderen Mitteln zwischen Versuchstieren und Menschen. Und es gibt viele Beispiele von Medikamenten, die im Mensch funktionieren, im Tier jedoch nicht – und umgekehrt. Trotzdem gelten Tierversuche weiterhin als der Standard, um komplexe Wirkungen in lebenden Organismen zu erforschen. Forschende sagen, sie seien immer noch der beste Weg, um beispielsweise einige schädliche Nebenwirkungen zu erkennen oder in der Grundlagenforschung neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wissenschaftlich genau überprüfen lässt sich diese Aussage nicht. Natürlich ist es möglich, dass man zu manchen Erkenntnissen auch ohne Tierversuche gelangt wäre, dann eben auf einem anderen Weg. Das kann aber im Nachhinein niemand beweisen.

Gibt es Alternativen?

Ja, die gibt es: Computersimulationen, künstliche Organe, bessere Versuchsmethoden in Zellkulturen. All diese Dinge sollen in Zukunft helfen, Tierversuche zu reduzieren. Aber: Die große Mehrheit der Forschenden in Deutschland ist der Meinung, dass diese Methoden noch weit davon entfernt sind, Tierversuche wirklich zu ersetzen. Für Computersimulationen muss man dem Computer beispielsweise erst einmal viele Daten geben, die man wiederum vielfach aus Tierversuchen gewinnt. Und bei Experimenten an nachgezüchteten Mini-Organen kann man ganz gut einzelne Bausteine des Körpers untersuchen, aber noch kaum das ganze System mit allen Wechselwirkungen. Und Verhaltensstudien sind damit auch nicht möglich – also Studien, in denen man zum Beispiel schaut, ob ein Medikament eine Maus aktiver oder schläfriger macht, sie sich öfter paart oder dergleichen.