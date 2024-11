Klimawandel 2045 – Wie werden wir leben? 

Hitzeschutz am Arbeitsplatz

Bei dem Blick in den Alltag der Zukunft geht es vor allem um drei Bereiche: Die Arbeitswelt, die Gesundheit und die Ernährung. Wir zeigen, dass sich an manchen Stellen der Arbeitsalltag gar nicht stark verändern muss. Aber in Details eben schon: weil viele Büros, derzeit oft klassische Glasbauten, sich so stark erwärmen könnten, dass Menschen dort nicht mehr produktiv arbeiten können. Dass es komplizierter werden kann, zur Arbeit zu kommen. Weil häufigere Extremereignisse wie Starregen Straßen unterspülen. Und in Hitzewellen sich Bahngleise verformen, so dass Züge nicht fahren können. Alles Ereignisse, die schon jetzt aufgrund des Klimawandels häufiger auftreten und sich nach den wissenschaftlichen Prognosen noch steigern werden.

Hitze kann gefährlich sein für die Gesundheit

Schon jetzt sterben jedes Jahr mehrere tausend Menschen in Deutschland an den Folgen von Hitze. Ärzte und Klimaforscher waren davor, dass diese Fälle in den kommenden Jahren mehr werden. 2045 macht auch Marie Radtouren und Wanderungen eher nicht mehr im Hochsommer. Denn von Sport bei extrem hohen Temperaturen raten Medizinerinnen und Mediziner ab - diese Informationen liefert im Jahr 2045 der tägliche Wetterbericht. Mehr Menschen als heute kennen dann auch Fälle, in denen Menschen während einer Hitzewelle einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten oder sogar an den Folgen der Hitze gestorben sind.