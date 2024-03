Quarks Science Cops: Der Fall Waldorfschule

Waldorfschule: Erfunden von Rudolf Steiner

Waldorfschulen haben ihren Namen von einer Zigaretten-Marke! Aber das ist noch die harmloseste Info zu Waldorfschulen. Denn diese Schulform beruht auf den ziemlich krassen Lehren der Anthroposophie. Was das für die Schülerinnen und Schüler bedeutet, fragen die Science Cops in dieser Podcast-Folge ihren Gast, den

Mit Waldorfschulen verbindet man vielleicht das etwas kuriose Namen-Tanzen (Eurythmie), und dass es an diesen Schulen irgendwie ruhiger und sanfter zugeht. Weniger Leistungsdruck, mehr individuelles Lernen. Doch viele wissen überhaupt nicht, woher Waldorfschulen eigentlich kommen.

Ausgedacht hat sich die Waldorfpädagogik nämlich Anthroposophie-Gründer Rudolf Steiner vor über 100 Jahren. Dass es sich bei der Anthroposophie um ziemlich bizarre Esoterik handelt, haben die Science Cops schon in ihrem letzten Podcast erklärt. Da geht es um geistige Welten, Reinkarnation, Karma und dämonische Wesen.

Wie beeinflusst die Anthroposophie den Unterricht?

Heißt das etwa, dass diese Esoterik auch an der Waldorfschule unterrichtet wird? Oder welchen Einfluss haben die Lehren von Rudolf Steiner auf den täglichen Unterricht? Fest steht, und das wir in dieser Podcast-Folge auch erörtert: Waldorfschulen sind bei vielen Eltern als Alternative zu staatlichen Schulen sehr beliebt. Warum ist das so? Kann man an einer Waldorfschule besser lernen? Und sich besser und individueller entfalten?

Wie esoterisch es an Waldorfschulen wirklich zugeht, wo das gefährlich werden kann und ob es auch Vorteile der Waldorfpädagogik gibt, darüber sprechen die Quarks Science Cops, Max Doeckel und Jonathan Focke, in diesem Podcast mit ihrem Gast André Sebastiani.

Zu Gast: Anthroposophie-Kritiker André Sebastiani

André Sebastiani ist Vorstandsmitglied der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, und Gründer des Informationsnetzwerks Skeptische Gesellschaft. Er hat als Grundschullehrer gearbeitet, aktuell ist er Referent für Mediendidaktik bei der Senatorin für Bildung in Bremen. 2019 erschien sein Buch “Anthroposophie - Eine kurze Kritik”.