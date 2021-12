Quarks Storys Folge 28 – Rätselhafte Schmerzen – Wenn ein kleiner Sturz das ganze Leben verändert

Der Schmerz bleibt

Es regnet, deshalb überlegt Katharina noch, ob sie überhaupt das Fahrrad nehmen soll oder nicht doch lieber ins Auto steigt. Aber sie wählt das Rad, fährt den gewohnten Weg von ihrer Wohnung in Krefeld zur Hochschule am Niederrhein – und übersieht dabei ein großes Schlagloch. Sie stürzt, fliegt über den Lenker und steht wieder auf. Ihr zerbeultes Rad schiebt sie zur Hochschule, schließlich wartet eine Vorlesung auf sie.

Am Abend schmerzt ihr Handgelenk immer stärker, die Uhr musste sie längst abnehmen, weil sie wegen der Schwellung nicht mehr passt. Im Krankenhaus lautet die Diagnose dann bloß: Prellung. Nicht so schlimm, denkt sich Katharina.

Als nach fünf Wochen die Schmerzen immer noch nicht weg sind, wundert sie sich langsam. Doch bis sie wirklich weiß, was mit ihrem Handgelenk los ist, vergehen noch weitere Wochen. Dann hat sie die Gewissheit: Sie leidet unter CRPS, einer chronischen Schmerzerkrankung.

Seltene Krankheit

Das komplexe regionale Schmerzsyndrom, also CRPS, zählt zu den seltenen Krankheiten und ist noch nicht vollständig verstanden. Es kann nach einer kleinen Schnittwunde auftreten, nach Operationen oder nach anderen Verletzungen an der Hand, am Bein oder am Arm. Selbst wenn die eigentliche Verletzung längst verheilt ist, tut das Körperteil trotzdem noch weh, bleibt geschwollen und kaum beweglich.

Neuer Alltag

Katharina kann ihre Hand nicht mehr bewegen und muss starke Schmerzmedikamente nehmen. Sie will sich aber nicht unterkriegen lassen und trotz ihrer Beschwerden ihr Studium schaffen und auch genießen. Erstmal klappt das auch. Doch dann reist sie nach Australien und hat auf einmal immer häufiger Schmerzen im Fußgelenk. Was das für Katharina bedeutet und wie sie mit ihrer Krankheit umgeht, hat unsere Reporterin Ina Plodroch herausgefunden.

Die Macher:Innen

Autorin: Ina Plodroch

Moderation: Sebastian Sonntag

Regie: Sophie Garke

Storyline: Sven Preger

Technik: Wolfgang Mertens

Redaktion: Maike Westphal