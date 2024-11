Science Cops: Die Akte Wärmepumpe

Wärmepumpen: Wenig effizient und viel zu teuer?

Die Wärmepumpe ist das Streitobjekt der letzten Jahre. Diese simple Heizung hat die politische Landschaft gespalten und ist das Gerät, das zum Anfang vom Ende der Ampel-Regierung wurde. Doch ist eine solche politische Sprengkraft für die Wärmepumpe tatsächlich gerechtfertigt? Oder wird hier viel heiße Luft um nichts gemacht? Die Science Cops ermitteln in dieser Folge die wichtigsten Fakten zur Wärmepumpe.

Denn der Wärmepumpe wird häufig vorgeworfen, sie sei nicht effizient genug, viel zu teuer und sowieso gar nicht so gut für das Klima! Gewisse Politikerinnen und Politiker hingen aus rein ideologischen Gründen an ihr. Die Verunsicherung ist nicht überraschend: Ein Gerät, das von draußen kalte Luft ansaugt und damit meine Wohnung heizt? Da muss doch jede Menge Energie benötigt werden! Die Science Cops nehmen dieses Mysterium genau unter die Lupe und erklären, wie so eine Wärmepumpe überhaupt funktioniert und ob man einen Altbau wirklich erst kernsanieren muss, bevor man eine Wärmepumpe einbaut.

Außerdem checken Max und Jonathan, was an der Forderung nach mehr "Technologieoffenheit" beim Heizen dran ist. Sind Wasserstoff-, Holzpellet- oder Infrarot-Heizungen eine gute Alternative zu Wärmepumpen?