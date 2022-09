Gibt es im Winter weniger als im Sommer?

Mit der Kälte kommt die Dichte

Die Frage lässt sich aber auch ganz anders beantworten, wenn man nicht den relativen Anteil des Sauerstoffs an der Atmosphäre als Maßstab nimmt. Im Winter ist die Luft meist kälter als im Sommer. In kälterer Luft sind die Luftmoleküle aber auch enger zusammengedrängt, d.h. die Luft ist dichter. So gesehen steckt in einem Liter Winterluft sogar mehr Sauerstoff als im milden Sommerlüftchen. Den Verhältnissen entsprechend stecken in dem Liter Winterluft anteilig aber auch wieder mehr Stickstoff-, Argon- und Kohlendioxidmoleküle als im Sommer. Wir Menschen würden einen Unterschied so oder so nicht bemerken.