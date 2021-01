Darum sind Bio-Müllbeutel nicht umweltfreundlich

Darum müssen wir drüber sprechen:

Biobeutel sind keine Lösung für unser Plastikmüllproblem

Alleine in Deutschland fielen im Jahr 2019 mehr alsan. Etwa die Hälfte davon sind Kunststoffverpackungen, darunter etwa zwei Milliarden Plastiktüten, die in Deutschland jährlich verbraucht werden.

Das Problem: Nur knapp die Hälfte dieser Kunststoffabfälle wird recycelt (2019 waren es 47%). Der Großteil wird stattdessen verbrannt. Dabei wird zwar Energie gewonnen, doch die Klimabilanz lässt trotzdem zu wünschen übrig: Selbst wenn die Verbrennungsenergie von Kunststoffen genutzt wird und anderswo dadurch Emissionen einspart werden, so werden bei der Neuproduktion von Plastik inklusive Verbrennung pro Kilogramm Kunstoffen knapp fünf Kilogramm CO2 frei, zeigt eine Studie im Auftrag des Nordic Council of Ministers. Das sind mehr als doppelt so viele Treibhausgase wie beim Recyclingprozess entstehen.

Fest steht: Plastikmüll sollte vermieden werden – und das fängt schon bei den Müllbeuteln an. Da klingen kompostierbare Biobeutel erstmal nach einer guten Alternative: Sie zersetzen sich von alleine, müssen also auch gar nicht mehr recycelt werden, so die Hypothese. Daran gibt es allerdings nicht nur einen, sondern gleich drei Haken:

Haken 1: Biomüllbeutel zersetzen sich nur unter bestimmten Bedingungen

“Kompostierbare Plastiktüten sollten nicht in die Umwelt gelangen,” sagt Stephan Kabasci, Experte für Biokunststoffe am Fraunhofer Institut UMSICHT. Denn wie schon erwähnt bedeutet kompostierbar, dass sich die Tüte unter bestimmten Bedingungen in Kompostieranlagen innerhalb von drei Monaten weitgehend mithilfe von Mikroorganismen zersetzt. Dazu herrschen in Kompostieranlagen Temperaturen von über 60 Grad Celsius. Solche Bedingungen finden sich aber nicht oder kaum in der Natur. Selbst wenn in der Beschreibung von Plastiktüten “biologisch abbaubar” steht, braucht der Kunststoff in der Natur mitunter Monate oder sogar Jahre, um sich zu zersetzen – wie eine Studie der University of Plymouth zeigt.

Genau deshalb gehören Biomüllbeutel weder in die Natur noch auf den heimischen Kompost. Die Biomüllbeutel dürfen sogar in den meisten Fällen nicht einmal in die Bioabfalltonne. Beziehungsweise dürfen sie das nur, wenn sie mit dem Keimling-Symbol gekennzeichnet sind und ausdrücklich für die Bioabfallsammlung vor Ort zugelassen sind.

Das Problem: Meist sind die Kompostieranlagen vieler Gemeinden nicht ausreichend technisch ausgestattet, um die Biomüllbeutel schnell zu zersetzen. Hinzu kommt, dass die eingesetzte Sortiertechnik meist nicht zwischen abbaubaren und konventionellen Kunststofftüten unterscheiden kann. Das führt dazu, dass die Biobeutel am Ende auch in Kompostieranlagen größtenteils gemeinsam mit anderen Störstoffen abgetrennt und als Restmüll entsorgt und verbrannt werden.

Sind die Biomüllbeutel nicht für die Biotonne zugelassen, müssen sie im Gelben Sack oder der Gelben Tonne entsorgt werden. Allerdings haben sie auch hier nicht ihren optimalen Platz gefunden, warnen die Autoren der Plymouth-Studie: Die chemischen Zusätze in biologisch abbaubaren Kunststoffen können die Wertstoffmischung verunreinigen, im schlimmsten Falle nutzlos machen und so die Wiederverwertung anderer gesammelter Kunststoffe erschweren.

Haken 2: Nach der Kompostierung bleibt wenig Brauchbares übrig, mitunter toxische Stoffe

Hersteller von Biomüllbeuteln haben inzwischen reagiert und Material mit kürzerer Abbauzeit entwickelt. Auch Kompostieranlagen bemühen sich bereits umzustellen. Doch selbst wenn die Zersetzung von Biomüllbeuteln in den Prozess von Kompostieranlagen flächendeckend integriert wird: Am Ende entsteht beim Abbau der Tüten hauptsächlich CO2 und Wasser. Biomülltüten tragen somit nicht dazu bei, dass nährstoffreicher Kompost entsteht, kritisiert das Umweltbundesamt. Deshalb schneide die energetische Verwertung – also das Verbrennen der Biotüten, um Energie zu gewinnen – in der Ökobilanz sogar besser ab, als wenn die Biomüllbeutel kompostiert würden. Traurig, aber wahr.

Die Analyse eines europäischen Forschungsteams zeigt zudem: Genauso wie in herkömmlichen Plastikprodukten sind auch in Biokunststoffen Schadstoffe enthalten, die beim biologischen Abbau frei werden können. Unter den 43 untersuchten biobasierten und bioabbaubaren Produkten waren Einweggeschirr, Lebensmittelverpackungen, aber auch Biomüllbeutel. “Um mögliche schädliche Effekte der Chemikalienmischung zu analysieren, haben wir die Substanzen aus den Produkten herausgelöst und in Zelltests untersucht”, erklärt Lisa Zimmermann, die Leiterin der Studie an der Universität Frankfurt. Drei Viertel aller untersuchten Produkte enthielten schädliche Chemikalien,” sagt Zimmermann. Dabei wirkten auch Substanzgemische in Biomüllbeuteln toxisch auf Zellen. “Das heißt nicht, dass alle Biomüllbeutel schädliche Chemikalien enthalten”, sagt Lisa Zimmermann. Das hänge vom jeweiligen Produkt ab und müsse im Einzelfall untersucht werden.

Haken 3: Auch Plastik auf Pflanzenbasis ist nicht wirklich nachhaltig

Biomüllbeutel sind in den meisten Fällen biobasiert, sie bestehen also ganz oder zumindest zum Teil aus nachwachsenden Rohstoffen. Werden sie verbrannt oder kompostiert, werden also überwiegend nur die CO2-Mengen frei, die Pflanzen zuvor aus der Atmosphäre entnommen und eingebaut haben. Bei erdöbasierten Kunststoffen ist das anders: Hier wird jeweils das in den fossilen Rohstoffen gespeicherte CO2 frei, welches das Klima zusätzlich belastet.

Könnte das also ein Pluspunkt für die Nachhaltigkeit von Biomüllbeuteln sein? Leider ist die Rechnung nicht so einfach, wie eine Studie der Universität Bonn zeigt: Durch die steigende Nachfrage nach pflanzenbasierten Kunststoffen werden mehr Waldflächen gerodet und zu Ackerland umgebaut – und durch diese Rodungen werden wiederum enorme Mengen an Kohlendioxid frei. Steigt die Nachfrage an Biokunststoffen, so könnte der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen zunächst sogar steigen, berichten die Forscher. Es handele sich dabei zwar nur um einen einmaligen Effekt. Dennoch dauert es Jahrzehnte, bis dieser durch die erzielten Einsparungen wettgemacht wird.

Auch das Umweltbundesamt betont, dass sich der Anbau von “Plastikrohstoffen” wie Mais, Kartoffeln oder Zuckerrohr negativ auf die Umwelt auswirkt. Denn auch hierfür würde Erdöl benötigt, zum Beispiel für die Herstellung von Diesel und Düngemitteln. Zudem würde der Boden durch die landwirtschaftliche Nutzung oft überdüngt. “Unterm Strich muss man deshalb derzeit sagen: Biobasierte Kunststoffe sind noch längst nicht umweltfreundlicher als herkömmliche Kunststoffe”, schreibt das Umweltbundesamt.