Online-Shopping: Klimafreundlicher als Einkauf im Geschäft?

Onlineshopping kann klimafreundlicher sein

Umso überraschender ist eine Hochrechnung des Öko-Instituts zur CO 2 -Bilanz des Onlineshoppings . “Wenn man Schuhe im Internet bestellt, verbraucht das weniger CO, als wenn man sie in der Stadt mit dem Fahrrad einkauft”, beschreibt Thomas Bergmann vom Öko-Institut. Der Grund: Kaufhäuser und Geschäfte verbrauchen Unmengen an Energie, die beim Onlinehandel wegfallen. Für einige mag es ein trauriger Gedanke sein, dass eine Welt mit Innenstädten ohne Geschäfte eventuell klimafreundlicher wäre – aber rechnerisch ist es nachvollziehbar.

“Diese Rechnung klingt plausibel”, bestätigt Ulrich Gromke vom Umweltbundesamt. Sie könne allerdings nicht pauschalisiert werden. “Würde man die CO 2 -Bilanz von Fernsehern oder USB-Sticks ausrechnen, sähe das Ergebnis ganz anders aus. Elektronikgeschäfte haben beispielsweise einen höheren Energieverbrauch als Brillenläden. Und Fernseher brauchen mehr Platz im Transporter als Kleidungsstücke”, erklärt Gromke. Wie viel CO 2 ein Einkauf im Laden oder per Lieferung kostet, hängt also immer vom Produkt ab, das man kauft. Und wie oft man es zurück schickt.

Wie sich die CO2-Bilanz verändert, wenn man ein anderes Produkt betrachtet, muss für jeden Schritt der Lieferungskette einzeln berechnet werden. Denn sie ist sehr komplex und hängt von verschiedenen Parametern ab, zum Beispiel vom Preis. “Je teurer die Schuhe, T-Shirts oder Taschen, desto höher ist zum Beispiel der umgerechnete Energieverbrauch des Ladens”, erklärt Bergmann. Denn: Teure Produkte werden im Geschäft mehr in Szene gesetzt, etwa durch Beleuchtung. Das gelte allerdings immer nur innerhalb derselben Branche, in diesem Fall im Textileinzelhandel.

Auch die Größe des Pakets spielt eine Rolle. “Je größer das Paket, desto höher ist der CO2-Ausstoß pro Lieferweg”, sagt Bergmann. Ist das Paket also doppelt so groß wie ein Schuhpaket, würde der CO2-Aussoß statt 270 g CO2-Äquivalent plötzlich 540 g CO2-Äquivalent pro Fahrt zum Umschlagszentrum betragen.