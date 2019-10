Ozonloch: Problem noch nicht gelöst

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Ozonloch und Klimawandel?

Die Erderwärmung und der Klimawandel haben auch Auswirkungen auf die Bildung beziehungsweise den Abbau von Ozon. Mit dem Klimawandel wird es am Boden in der Troposphäre wärmer, in der Stratosphäre aber kälter.

Dies könnte zwei Folgen haben: Mehr Ozon wird abgebaut und weniger Chlor ist in der Atmosphäre. “Welcher Prozess überwiegen wird, ist schwer zu sagen”, betont Jens-Uwe Grooß. Auch Hauke Schmidt vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg betont: “Es ist noch sehr unsicher, wie sich die Zirkulation ändern wird.”

Zum Klimawandel kommt es durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, dadurch gelangt mehr CO2 (Kohlendioxid) in die Atmosphäre. Das führt zu einer Erwärmung in der Troposphäre, also der bodennahen Luftschichten. In der darüber liegenden Stratosphäre kommt es zu einer Abkühlung.

“Die Ozonchemie ist temperaturabhängig: In der Stratosphäre rechnen wir bei niedrigeren Temperaturen mit mehr Ozon – das gilt für alle Regionen außerhalb der Polarregion”, erklärt Hauke Schmidt vom MPI für Meteorologie. Diese Temperaturveränderungen verstehen die Wissenschaftler schon ganz gut. Wie genau sich aber die Zirkulation verändern wird durch den Klimawandel, sei noch nicht ganz klar, fügt er hinzu.

Prognosen für Polarregion schwierig

Komplizierter sind die Prognosen für die Polarregion. “Die sehr niedrigen Temperaturen im Winter auf der Südhalbkugel sind die Voraussetzung für den starken Ozonverlust dort”, so Schmidt. Weil die Veränderungen auf die Zirkulation noch nicht ganz klar seien, mache dies Prognosen der Auswirkungen des Klimawandels auf das Ozonloch schwierig.

In den mittleren Breiten – da wo wir Mitteleuropäer leben – wird es ebenfalls in der Stratosphäre kälter, allerdings gibt es hier nicht die Ozonloch-Chemie wie über der Südhalbkugel. Die Ozon-Abbau-Prozesse funktionieren hier deutlich langsamer.

Es könnte dann sein, dass es hier zu einer so genannten Super-Recovery, also zu einer Super-Erholung, kommt. “Möglicherweise haben wir Ende dieses Jahrhunderts mehr Ozon in der Stratosphäre als in vorindustrialisierten Zeiten”, sagt auch Hauke Schmidt.