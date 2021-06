Sonnenschutz: Was sind Fakten, was ist Fiktion?

Wie gefährlich ist die Frühlingssonne?

„Wir sehen das Licht, wir spüren die Wärme, doch. Das erschwert die richtige Einschätzung der UV-Intensität“, erläutert Prof. Breitbart von der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP). Auch schon sonnige Frühlingstage mit milden Temperaturen können von starker UV-Strahlung begleitet sein. Die kann im April schon genauso intensiv sein wie im Hochsommer.

Daher raten Expertinnen und Experten zu einem bedachten Umgang mit der Frühlingssonne. Die Haut müsse sich langsam an die Sonne gewöhnen und vor zu intensiver UV-Strahlung geschützt werden. Der UV-Index vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) informiert über die tagesaktuelle Intensität der UV-Strahlung.

Sonnenschutz ab UV-Index-Wert von 3 empfohlen

Er zeigt auf einer Skala von 1 bis 11 tagesaktuell die höchstmögliche UV-Bestrahlungsstärke an. Natürlich hat die Tageszeit Einfluss auf die UV-Intensität – sie ist in der Mittagszeit von 11 bis 15 Uhr am höchsten. Aber auch die geografische Breite, die Gesamtozonkonzentration in der Atmosphäre, die Bewölkung und die Höhenlage eines Ortes bestimmen, wie intensiv die UV-Strahlung ist.

Schon bei einem UV-Index-Wert von 3 werden Sonnenschutz-Maßnahmen empfohlen. In den Wintermonaten von Oktober bis März bleibt bei uns in Deutschland der UV-Index-Wert unter 3, ein Sonnenschutz ist also in der Regel nicht nötig.