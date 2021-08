Brauchen wir Vitamin D-Tabletten?

Warum schwankt der Vitamin D-Haushalt?

Da unser Vitamin D-Gehalt im Körper unter anderem abhängig von der Jahreszeit ist kann er schwanken. Mal ist er niedrig, mal ist er höher. Vor allem in den warmen Sommermonaten bildet der Körper mehr Vitamin D, da die Sonne häufig scheint und wir dadurch viel UV-B-Strahlung ausgesetzt sind. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit schreibt, dass bei uns in Deutschland die Vitamin D-Versorgung schätzungsweise zu 80 bis 90 Prozent über die endogene Synthese in der Haut erfolgt – wenn wir regelmäßig mit genügend unbedeckter Haut an der frischen Luft sind. In den Wintermonaten sieht das allerdings etwas anders aus: Da kann unser Körper nur sehr begrenzt Vitamin D bilden. Denn die für die Eigensynthese nötigen UV-B-Strahlen erreichen ganzjährig nur Regionen unterhalb des 35. Breitengrads. In höher gelegenen Breiten nehmen Intensität und Dauer an ausreichender Strahlung ab und die Vitamin-D-Bildung wird abhängig von der Jahreszeit. Das gilt auch für Deutschland, da es zwischen dem 47. und 55. Breitengrad liegt.

Die gute Nachricht: Das im Sommer gebildete Vitamin D speichert der Körper im Fettgewebe und der Skelettmuskulatur, was zur Aufrechterhaltung der Vitamin-D-Serumkonzentration im Winter beiträgt. Dass bei uns ein niedriger Vitamin D-Spiegel in den Wintermonaten häufiger vorkommen kann, zeigte eine Studie aus Schweden. Dafür wurde das Blut von 540 Probandinnen und Probanden untersucht. Zusätzlich mussten sie regelmäßige Angaben über ihr Raucherverhalten, körperliche Aktivitäten und mögliche Vitamin D-Supplemente machen. Der Vitamin D-Spiegel war im Schnitt in den Wintermonaten niedriger als in den Sommermonaten. Ca. 50 Prozent der Proband:innen hatte dabei in der Hälfte des Jahres eine Konzentration von unter 50 Nanomol pro Liter. In den Sommermonaten lag die Konzentration dafür bei über 80 Prozent der Proband:innen bei über 50 Nanomol pro Liter, bei 41 Prozent dieser Menschen sogar bei über 75 nmol/l.