Nahrungsergänzungsmittel – Alles, was wir darüber wissen sollten

Was passiert bei einem Mangel?

Hier müssen wir zuerst noch einmal erwähnen, dass eine zu geringe Versorgung (gemessen an den Referenzwerten der DGE) nicht automatisch einen Mangel bedeutet. In Deutschland gibt es zwar je nach Nährstoff Menschen, die nicht gut versorgt sind. Echte Vitaminmangelerkrankungen kommen bei uns allerdings nur selten vor. Das DGE definiert verschiedene Stadien:

1. Zunächst gibt es eine marginale Bedarfsdeckung, bei der die Körperreserven abgebaut werden.

2. Darauf folgt der subklinische Mangel: Weniger Vitamine werden durch den Urin abgegeben und es kommt zu unspezifischen Mangelsymptomen, die verschwinden und keine bleibenden Schäden hinterlassen, sobald die Versorgung wieder ausreicht.

3. Zuletzt kommt der manifeste Vitaminmangel, bei dem klinisch relevante, messbare Störungen oder charakteristische Mangelsymptome auftreten. Hält dieser starke Mangel an, können die Symptome nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Einen echten Mangel kann es etwa bei Personen geben, die dauerhaft zu wenig Nährstoffe zu sich nehmen, beispielsweise durch eine Essstörung oder einseitige Ernährung. Auch chronischer Durchfall behindert die Aufnahme der Nährstoffe. Manche Menschen haben zudem durch Erkrankungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten einen höheren Bedarf.

Vitamin C

Die typische Mangelerkrankung bei Vitamin C ist Skorbut. Dabei kommt es zu Blutungen in der Haut und am Zahnfleisch, wodurch die Zähne ausfallen können. Außerdem verspüren die Betroffenen Müdigkeit und Muskelschmerzen. Zwar kommt Skorbut mittlerweile sehr selten vor, in Entwicklungsländern tritt er dennoch manchmal auf. Bei Kindern kann ein echter Vitamin-C-Mangel auch dafür sorgen, dass sich das Gehirn nicht richtig entwickelt.

Hier weisen wir noch mal darauf hin, dass die meisten Menschen in Deutschland deutlich mehr Vitamin C aufnehmen als von der DGE empfohlen.

Vitamin D

Wenn das Gleichgewicht von Calcium und der Phosphatstoffwechsel durch einen Mangel an Vitamin D gestört sind, kann das bei Kleinkindern zu Rachitis führen: Die Knochen sind nicht mit den richtigen Mineralien versorgt, werden weich und verformen sich, auch die Muskeln sind schwach.

Bei Erwachsenen werden ebenfalls die Knochen weicher, die Erkrankung wird dann Osteomalazie genannt. Durch die Belastung schmerzen besonders die Gelenke, aber auch andere Stellen im Skelett. Dazu kommen schwache Muskeln und Erschöpfung. Je weiter die Krankheit voranschreitet, desto mehr verbiegen sich die Knochen und können schneller brechen.

Auch mit einer Vitamin-D-Unterversorgung (ohne echten Mangel) kann es im Alter eher zu Osteoporose (brüchigen Knochen) kommen. Außerdem legen Studien eine Verbindung von geringen Vitamin-D-Leveln mit Immunerkrankungen wie Typ-1-Diabetes, Multiple Sklerose, rheumatische Arthritis und Atemwegserkrankungen nahe.

Vitamin A

In Entwicklungsländern lässt Vitamin-A-Mangel viele Kinder erblinden. Zuerst ist die Sicht in der Nacht betroffen (Nachtblindheit). Dazu können sich auch die Gewebezellen (Epithel) in den Schleimhäuten der Atemwege verändern.

Erkennen kann man einen Vitamin-A-Mangel zuerst an gelblich-verhornten Flecken auf der Augenbindehaut, die gemeinsam mit den Tränendrüsen austrocknet. Dann kommen Geschwüre auf der Hornhaut dazu, zuletzt erblinden die Betroffenen ganz.

In den Entwicklungsländern macht ein Vitamin-A-Mangel außerdem Infektionskrankheiten gefährlicher, etwa Durchfall oder die Masern. Das geschwächte Immunsystem kann sich nicht mehr richtig verteidigen, sodass vor allem Kinder und Schwangere schneller sterben. In westlichen Industrieländern kommt ein so ausgeprägter Vitamin-A-Mangel kaum vor.

Magnesium

Bei einem schweren Magnesiummangel funktioniert die Herz- und Skelettmuskulatur nicht mehr richtig. Dabei kommt es teils zu Muskelschwäche oder zu Krämpfen.

Zu einem so deutlichen Magnesiummangel kommt es unter Umständen bei Personen mit Magen-Darm-Erkrankungen, besonders wenn diese lange anhalten und die Aufnahme von Nährstoffen behindern. Auch wer über einen langen Zeitraum (ständig) Alkohol trinkt oder bestimmte Arzneimittel einnimmt (etwa Diuretika, durch die verstärkt Wasser und Elektrolyte im Harn ausgeschieden werden), kommt möglicherweise nicht an die empfohlenen Werte zur Magnesiumzufuhr.

Omega-3-Fettsäuren

Es gibt ein paar Anzeichen von einem Mangel an Omega-3-Fettsäuren (zum Beispiel Alpha-Linolensäure): Sehstörungen, Muskelschwäche, Zittern, Störungen der Oberflächen- und Tiefensensibilität, also der Wahrnehmung äußerer Reize auf der Haut und innerer Reize aus dem Körper.

Das kommt allerdings so gut wie nie vor, da wir in unserem Fettgewebe genug Reserven lagern und die Fettsäuren ausreichend in der Nahrung vorkommen. Sehr seltene Ausnahmen gibt es, wenn jemand fettfrei künstlich ernährt wird oder eine chronische Störung der Fettaufnahme hat. Auch in der Zeit um die Geburt kann es bei Babys zu einem Mangel an bestimmten Omega-3-Fettsäuren kommen (dazu mehr in Frage 11). Das kann zu Lern- und Gedächtnisproblemen führen und das räumliche Denken und die Sehgenauigkeit vermindern.

Bei einer Unterversorgung mit Omega-3-Fettsäuren könnte es auch zu affektiven Störungen (psychische Erkrankungen, welche die Stimmung beeinflussen) kommen, legt eine Studie aus 2017 nahe.