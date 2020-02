Die Wahrheit über Vitamin B12 und vegane Ernährung

Warum gibt es unterschiedliche Sorten Vitamin B12?

Vitamin B12 heißt auch Cobalamin. Dahinter stecken mehrere chemische Verbindungen, die alle eine Struktur gemeinsam haben: Ein Corrin-Ringsystem mit einem Kobalt-Ion in der Mitte, das für die Namensgebung verantwortlich ist.

Für alle, die bei Chemie nicht sofort zusammenzucken:

Ein Corrin-Ring ist ein aus Kohlenstoffringen aufgebauter Komplex. Die Kohlenstoffe (C-Atome) bilden dabei sogenannte Pyrrol-Ringe, die wiederum miteinander verbunden sind. Von anderen Ringen unterscheidet der Corrin-Ring sich dadurch, dass die Pyrrolringe hydriert vorliegen (also H-Atome gebunden haben). Außerdem haben zwei der Ringe eine direkte C-C Verbindung.

„An das Kobalt-Ion können verschiedene chemische Seitenketten gebunden sein“, erklärt Diplom-Oecotrophologin Silke Restemeyer, Ernährungswissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE). „Das bestimmt, ob das Vitamin B12 für den Menschen nutzbar ist, oder ob es sich um ein Analog handelt.“

Solche B12-Varianten findet man etwa in Algen oder gar Sauerkraut, doch für Menschen haben sie unter Umständen sogar negative Auswirkungen, so die Expertin: „Diese Analoga können sich an die Transportersysteme in den Zellen setzen und sie blockieren.“ So gelangt das hilfreiche B12 nicht mehr so effizient an die Stellen, wo es wirken kann.

Im Handel gibt es verschiedene Supplemente zu kaufen

Zu den verwertbaren Vitamin B12-Verbindungen, die sich in tierischen Produkten finden, gehören Methylcobalamin und Adenosylcobalamin, die der Körper sofort nutzen kann. Ein weiteres natürliches Vitamin B12 ist das Hydroxycobalamin. Es wird nicht so gut aufgenommen wie Methyl- und Adenosylcobalamin, kann dafür aber vom Körper sehr gut gespeichert werden.

Im Vergleich dazu kommt Cyanocobalamin kaum natürlich vor. Weil es kostengünstig ist, wird es oft synthetisiert als Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt. Im Körper muss das Cyanocobalamin zwar zuerst in mehreren Schritten umgewandelt werden, ist dann aber eine sehr stabile Version des B12.

Tatsächlich zeigte eine vergleichende Studie jedoch, dass die natürlich vorkommenden Cobalamine als Ergänzungsmittel eine bessere biologische Verfügbarkeit haben – man sollte also lieber etwas mehr zahlen, dafür aber eine der natürlich vorkommenden Varianten wählen.

Für die meisten Menschen macht es dabei keinen Unterschied, welche der drei Sorten genutzt wird. Methylcobalamin als die günstigste Alternative zum synthetischen B12 ist also vollkommen okay. Ausnahmen kann es geben, wenn man bestimmte genetische Veränderungen aufweist, doch in diesem Fall kann man ohnehin nur verschiedene Präparate ausprobieren, bis man die Form oder Kombination findet, die hilft.