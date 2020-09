Sind Milchalternativen gesünder und umweltfreundlicher?

Was unterscheidet Milchdrinks von Kuhmilch?

Kuhmilch ist sehr reich an Nährstoffen, auch wenn fast zu 90 Prozent aus Wasser besteht. Die restlichen 10 Prozent sind Vitamine, Mineralien und Spurenelemente sowie Energie in Form von Zucker, Fett und Baustoffe wie Eiweiß. Das macht auch Sinn, schließlich soll es eigentlich den vollständigen Tagesbedarf heranwachsenden Kälbern versorgen.

Bei den Makronährstoffen (Kohlenhydrate, Eiweiße und Fett) und dem Energiewert tut sich zwischen Kuhmilch und den Alternativen nicht viel, schließlich ist und bleibt das meiste in den Drinks Wasser.

Kuhmilch hat so ein breites Spektrum an Vitaminen, dass es helfen kann, das Risiko von Mangelernährung zu senken. Den Tagesbedarf an Vitaminen für Erwachsene kann es alleine aber nicht alleine decken.

An diese Mengen kommen Sojaprodukte oft nicht heran. Beispielsweise kommen die Vitamine C, K oder B12 natürlicherweise nicht in Produkten aus Soja vor, die Vitamine B2, oder B6 in geringerer Konzentration, Vitamin B1 und Vitamin E hingegen in größeren Mengen.

Am Ende sprechen wir hier allerdings um weniger als ein Milligramm pro 100g Sojadrink. In Relation zu einer übrigen, ausgewogenen Ernährung spielen diese Mengen ohnehin nur eine geringe Rolle.

Hersteller ergänzen Milchdrinks nachträglich

Grundsätzlich enthält Kuhmilch also eine größere Zahl an Makronährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen, davon in der Regel auch höhere Mengen. Viele Hersteller statten ihre Milchalternativen daher mit Zusätzen aus, etwa indem sie Vitamine oder Calcium hinzugeben. Manche süßen die Drinks nach oder versetzen sie mit Aromen.

Ein wichtiger Unterschied liegt im Zucker: Nur Kuhmilch enthält den Milchzucker, die Laktose, auf den manche Menschen allergisch oder mit Unverträglichkeit reagieren. In Milchdrinks hingegen kommt die Süße durch andere Zucker.

Manche davon liegen als viel größere Zuckermoleküle vor und damit als gesunde Ballaststoffe. Bei 0,5 Gramm pro 100 Milliliter Drink macht das für den täglichen Bedarf von 25 Gramm allerdings nur einen geringen Teil aus.

Die Fachhochschule Münster hat die einzelnen Drinks unter dem Elektronenmikroskop untersucht: