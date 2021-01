Gibt es zu Fleisch wirklich eine Alternative?

Welche Ersatzprodukte sind besonders umweltschonend?

Für Klima und Umwelt wäre es von Vorteil, wenn die Menschen sich anstatt von Fleisch von alternativen Proteinquellen ernähren würden. Diese allgemeine Tendenz lässt sich aus zugehörigen Studien herauslesen, wenn auch der Umwelteinfluss der einzelnen Fleischersatz-Produkte sehr unterschiedlich ausfallen kann.

Wie treibt ein Produkt den Verbrauch von fossilen Brennstoffen voran? Welchen Anteil hat es beim Ausstoß von Treibhausgasen? Wie viel Fläche in der Landwirtschaft wird dafür in Beschlag genommen? Oder, wie sehr trägt es zur Verschmutzung von Grund- und Frischwasser bei? Wissenschaftliche Analysen, die die Ökobilanz bewerten sollen, nehmen viele verschiedene Faktoren in den Blick. Vieles davon lässt sich messen – doch die Ergebnisse können schon allein beim gleichen Produkt sehr unterschiedlich ausfallen. Eine Sojabohne aus Südamerika hat nicht die gleiche Ökobilanz wie eine, die in Deutschland angebaut wird. Und je nachdem, ob bei der Herstellung Energie aus einem Kohlekraftwerk verwendet wird oder aus erneuerbaren Energiequellen, kann die Klimabilanz des gleichen Produktes sehr unterschiedlich ausfallen. Sämtliche Angaben dazu sind deshalb mit Vorsicht zu betrachten.

In der Übersichtsarbeit für das World Economic Forum stellte das Forscherteam von der Oxford University zusammen, wie Fleisch im Vergleich zu Fleischalternativen als Ursache von Treibhausgasen abschneidet: Unter den vier Produkten mit dem größten Klimaeffekt ist drei Mal Fleisch – Platz eins belegt Rindfleisch, Platz zwei In-vitro-Fleisch, auf der Drei liegt Mykoprotein und auf Platz vier Hähnchenfleisch. Danach kommen Algen, Schwein sowie Tofu und etwas abgeschlagen Erbsen, Jackfruits, Bohnen, Insekten, Weizen und Nüsse, die in dieser Analyse ebenfalls als alternative Proteinquelle aufgeführt werden.

Auf die Produkte, die sich derzeit häufig in den Supermarktregalen wiederfinden, lässt sich das allerdings nur bedingt übertragen. „Die Sorten von rein pflanzlichen Fleischalternativen, die in den letzten fünf Jahren auf den Markt gekommen sind, werden nicht in die Analyse einbezogen“, heißt es im Bericht. Für sie seien noch nicht ausreichend Daten verfügbar gewesen, die einen Vergleich möglich gemacht hätten. Es könnte also sein, dass die aktuell besonders häufig beworbenen Produkte mit verarbeiteten Proteinen aus Hülsenfrüchten einen ganz anderen Platz im Ranking einnehmen als die Hülsenfrüchte selbst. Außerdem betonen die Autoren des wissenschaftlichen Berichtes, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Bilanzen der einzelnen Produkte zu verbessern. In-vitro-Fleisch und Insekten werden aktuell nicht in großen Massen hergestellt – würden sie das, sähe ihre Bilanz wahrscheinlich anders aus. Und auch in der Tierhaltung könnte sich mit neuen Technologien noch einiges zum Positiven entwickeln, so die Autoren.

Einen umfassenderen Blick auf die Umweltwirkung von Fleischersatz warfen Forschende aus Deutschland 2015 in einer anderen Studie im International Journal of Life Cycle Assessment. Sojaprodukte schneiden darin am besten ab und Fleischersatz mit Insekten hat eine bessere Bilanz als Mykoprotein. Darauf folgen Produkte auf Weizenbasis. Huhn und vor allem In-vitro-Fleisch haben dieser Analyse zufolge einen deutlich stärkeren Einfluss auf die natürlichen Ökosysteme, als die pflanzlichen Produkte. Direkt vergleichbar mit den Ergebnissen vom World Economic Forum ist das nicht. Die Autoren der Studie haben eine ganz andere Herangehensweise gewählt und deutlich mehr Faktoren einbezogen als lediglich den Ausstoß von Klimagasen.

In beiden Analysen zeigt sich jedoch: Vor allem Produkte, die aus Pflanzen oder Insekten hergestellt wurden, haben insgesamt eine bessere Ökobilanz als ihr Gegenstück aus Rind, Schwein oder Huhn.