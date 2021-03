Wundermittel Vitamin D?

Corona: Vitamin D nehmen und der „Käse“ ist gegessen?

Eigentlich eine tolle Nachricht: Ein relativ günstiges Präparat soll uns aus der Pandemie helfen, indem es unser Immunsystem stärkt. Die mitunter schweren bis tödlichen Verläufe einer Covid-19-Infektion würden so auf das Maß einer leichten Erkältung schrumpfen. So zumindest die Heilsversprechen, die sich in letzter Zeit vor allem online häufen. Oder auch in Flyern altbekannter Corona-verharmlosender Gruppierungen.

Nur so einfach ist es natürlich nicht. Unser Faktencheck ergibt: Zwar zeigen erste Untersuchungen einen statistischen Zusammenhang zwischen einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel und dem Risiko eines schweren Covid-Verlaufs. Es gibt aber bisher keine Belege dafür, dass zu wenig Vitamin D auch die Ursache dafür ist oder dass man sich mit der Einnahme von Vitamin D vor Corona schützen kann.

Schützt Vitamin D vor Krebs?

Neben Corona stehen aber noch zahlreiche andere Krankheiten auf der Liste der Dinge, vor denen Vitamin D schützen soll. Zum Beispiel Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Atemwegsinfektionen und so weiter. Die Beweislage? Schwierig. Wirklich eindeutig ist die Lage nur bei der Knochengesundheit. Hier kann ein Vitamin-D-Mangel auf Dauer etwa zu Osteoporose führen. Menschen, die nichts ausreichend Vitamin D selbst bilden, sollten dann gegebenenfalls ihren Vitamin-D-Spiegel mithilfe von Präparaten erhöhen.

Bei Krebserkrankungen hingegen gibt es keine Belege für einen solchen Zusammenhang. In umfangreichen Kontrollstudien konnte das Krebsrisiko durch die Einnahme von Vitamin D nicht signifikant gesenkt werden.

Vitamin D: Wer hat wirklich einen Mangel?

Die entscheidende Frage in der Diskussion ist: Wie viel Vitamin D ist genug, wie viel ist zu wenig? Vitamin D-Fans legen gerne Studie um Studie vor, wenn es um dieses Thema geht.

Diese zeichnen teils ein dramatisches Bild: Die meisten Menschen in Deutschland sollen an einem Mangel leiden. Oder zumindest in großen Teilen? Die Zahlen, die prominente Vitamin D-Verfechter wie der Nuklearmediziner Jörg Spitz medienwirksam präsentieren, sind beeindruckend.

Schaut man hingegen auf die Daten offizieller Stellen, zum Beispiel des Robert Koch-Instituts, sieht es gleich weniger dramatisch aus. Demnach hätten nur knapp 15 Prozent der Erwachsenen einen tatsächlichen Mangel. Dabei sind diese Werte im Wesentlichen auch nur auf die Knochengesundheit zu beziehen.

Ganz ehrlich – wer blickt da noch durch? Wem kann man wirklich trauen? Um zu ermitteln, was hinter der ganzen Sache steckt, steigen die Science Cops in diesem Fall tief in die Recherche ein und wälzen dutzende Studien.