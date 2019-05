Das passiert, wenn wir alle innerdeutschen Flüge abschaffen

Darum geht‘s:

Flugreisen sind eine große Belastung fürs Klima

Wenn der Treibstoff Kerosin verbrennt, entstehen verschiedene Abgase, die die Umwelt stark belasten: Neben Treibhausgasen wie CO2 werden flüchtige Kohlenwasserstoffe, Stickoxide, Kohlenmonoxid und Feinstaub in die Luft geblasen. In Flughöhe sind diese Stoffe noch viel schädlicher als am Boden, weil sie sich langsamer abbauen. Zusammen sorgen sie nach Angaben des Umweltbundesamtes dafür, dass der Treibhauseffekt durchs Fliegen bis zu fünfmal höher ist als die Wirkung des ausgestoßenen CO2 allein. Selbst Wasserdampf, der am Boden kaum Schaden anrichtet, beeinflusst in Flughöhe die Wolkenbildung und verstärkt den Treibhauseffekt.