KIs übersetzen alles - Müssen wir noch Sprachen lernen? - Quarks Daily Spezial

Diese Probleme gibt es noch

Je kleiner die Datenmenge ist, die es in einer Sprache gibt, desto fehleranfälliger ist auch die KI-Übersetzung. Sehr viele kleine Sprachen und Dialekte können deshalb häufig gar nicht oder nur schlecht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzt werden. Je nach Datenlage können KI-Übersetzungen auch stereotyp oder diskriminierend formuliert sein.

Im Gegensatz zu einem Menschen, der eine erlernte Fremdsprache spricht, weiß die künstliche Intelligenz nicht unbedingt, in welcher Beziehung zwei Menschen stehen oder in welcher Situation sie sich befinden. Dieser fehlende Kontext macht es unter anderem schwer, Humor oder Sarkasmus zu übersetzen. Aber auch in medizinischen Notfallsituationen, in denen Menschen häufig nicht in vollständigen Sätzen sprechen, sind KI-Übersetzungen heute noch nicht unbedingt verlässlich.

Deshalb lohnt es sich, Sprachen zu lernen

Trotz dieser Schwächen werden uns KI-Übersetzungen in Zukunft wahrscheinlich immer stärker im Alltag unterstützen und begleiten. Überprüfen, ob alles richtig übersetzt wurde, kann aber nur derjenige, der selbst die Sprache spricht. Sprachen zu lernen kann besonders im Erwachsenenalter anstrengend und zeitaufwändig sein. Aber neben dem reinen Kommunikationsaspekt gibt es noch weitere Aspekte, warum sich das Sprachenlernen lohnt. Es verbessert unsere Gehirnleistung und ermöglicht es uns, neue Kulturen kennenzulernen. Eine neue Sprache zu lernen, um jemand anderen verstehen zu können, kann außerdem eine riesige Wertschätzung für die andere Person sein. Und manchmal macht das Sprachenlernen ja auch sogar Spaß.

DIE MACHER:INNEN

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.

Theresa Gunkel arbeitet als freie Journalistin und beschäftigt sich bei Quarks intensiv mit den Themen Alltagsbewältigung und Psychologie.