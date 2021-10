Quarks Daily Spezial Folge 15 – mRNA – Darum könnte sie uns heilen

Ein langer Weg

Die Idee, mRNA für medizinische Zwecke einzusetzen, entstand schon in den und 1990er Jahren. Aber damals gab es kaum Fördermittel dafür. Die aus Ungarn stammende Biochemikerin Katalin Karikó forschte weitestgehend allein. Als sie sich mit dem Immunologen Drew Weissman zusammentat, gelang der Durchbruch. Ihr Kollege verfügte über Geld und ein großes Labor. Die beiden bauten die mRNA um, so dass sie stabiler wurde. 2005 war der Grundstein gelegt für die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten.

Vom Impfstoff zur Supermedizin?

Das zähe Durchhalten von Katalin Karikó und anderen Forschenden hat schon vieles möglich gemacht. Aber ob die mRNA tatsächlich alle möglichen Krankheiten heilen kann, hängt von vielen Dingen ab. Gebraucht werden vor allem Transporter, die die mRNA zielgenau in die richtigen Zellen bringen: beim Infarkt zum Beispiel ins Herz. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob mRNA das Zeug zur Supermedizin hat.

DIE MACHER:INNEN

Journalist Michael Lange interessiert sich als gelernter Biologe nicht nur für Biomoleküle, sondern auch für Pflanzen, Tiere und Mikroben – und ganz besonders für die Menschen, die all das erforschen. Marlis Schaum tobt sich journalistisch als Host in Quarks Daily und im Radio aus und findet in jedem Fetzen Wissenschaft spannende Geschichten.