Was sind Abnehmspritzen?

USA

Sogenannte "Abnehmspritzen" versprechen eine einfache Lösung für ein Gesundheitsproblem, das in Deutschland knapp ein Fünftel der Bevölkerung betrifft: Adipositas, also starkes Übergewicht oder Fettleibigkeit. Insbesondere in densollen einige Prominente, die nicht einmal übergewichtig waren, zu den Spritzen gegriffen haben, um Gewicht zu verlieren. Von da dauerte es nicht lang, bis der Trend auch zu uns hinüberschwappte. In Deutschland gelten die Spritzen, wenn sie zum Abnehmen benutzt werden, seit Kurzem offiziell als Lifestyle-Medikament. Das bedeutet, das Medikament wird primär für die Erhöhung der Lebensqualität eingenommen und nicht, um eine Krankheit zu bekämpfen.

Wie Abnehmspritzen funktionieren, lässt sich am besten verstehen, wenn wir uns die einzelnen Kandidaten genauer anschauen. Fangen wir mal mit der neuesten Spritze Wegovy an. Entwickelt von der Firma Novo Nordisk enthält sie den Wirkstoff Semaglutid: Er fördert die Ausschüttung von Insulin. Dadurch senkt er den Blutzuckerspiegel. Außerdem vermittelt Semaglutid im Gehirn das Signal "Sättigung" und verlangsamt den Transport von Nahrungsbestandteilen durch Magen und Darm.