Wie viel Bewegung ist sinnvoll?

Studien kritisch betrachten

Aber: Forschende weisen darauf hin, dass es zu wenig wissenschaftliche Fakten bei diesem Thema gibt, erst recht in Bezug auf bestimmte Personengruppen. So müsste genauer untersucht werden, wie sich der Anteil an sitzendem und aktivem Verhalten auf verschiedene Gesundheitsparameter auswirkt oder welche Vorteile schon leichte körperliche Bewegung haben kann.

Bei den existierenden Studien müsse man zudem genau darauf achten, wonach die Forschenden geschaut haben, sagt Bettina Wollesen: „Es wird beispielsweise untersucht, ob es für die Konzentration besser wäre, im Stehen statt im Sitzen zu arbeiten. Die Ergebnisse sind aber recht unterschiedlich – je nachdem, welche kognitiven Tests darin benutzt wurden.“

Schon nach einer Stunde Sport bessern sich Blutwerte nachweislich. Regelmäßiges Training und gesunde Bewegung haben einen positiven Effekt auf den ganzen Körper. Welche? Das erfährst du hier.

Die Methode spielt eine große Rolle dabei, was die Studie letztendlich aussagen kann. Davon unabhängig empfiehlt sie aber, im Alltag nicht länger als 20 Minuten in einer bestimmten Sitzposition zu verbringen. Mal am Schreibtisch stehen und mal sitzen könne also nicht schaden.