Quarks Daily Spezial Folge 65 – Body Positivity – Wann macht Übergewicht krank?

Der Hintergrund – Was ist eigentlich Body Positivity?

Es geht bei Body Positivity um den Grundsatz, dass alle Menschen schön sind, wie sie sind – und dass eine Vielfalt an Körperformen gut ist. Die Bewegung hat ihre Ursprünge in den USA der 60er Jahre. Damals wurde sie als „Fat Liberation Movement“ bezeichnet – heute ist sie als „Fat Acceptance“ bekannt. Es ging also ursprünglich um die Akzeptanz von dicken Körpern. Das Wort „dick“ gilt übrigens nicht als diskriminierend: Aktivist:innen haben es zurückerobert und von dem negativen Stigma befreit.

24/7 Selbstliebe?

Body Positivity bedeutet nicht, dass man sich immer selber schön finden muss, sondern, dass die strukturelle Diskriminierung von Körpern, die nicht dem gesellschaftlichen Idealbild entsprechen, endet. Diese – oft unbewusste – Diskriminierung findet in verschiedenen Gesellschaftsbereichen statt: In der Arbeitswelt werden schlanke Menschen eher eingestellt als dicke Menschen, teilweise werden schlanke Menschen in ähnlichen Positionen wie dicke Menschen sogar besser bezahlt. In der Medizin werden Erkrankungen häufig nur auf das Übergewicht bezogen, dabei bleibt die Ursache für das Übergewicht oft unbeachtet. Auch sozial und vor allem in Sachen Sexualität und Partnerschaft werden dicke Menschen häufig stigmatisiert.

Die Kritik – Was ist dran?

Kritiker:innen sehen in der Body Positivity eine Gefahr: Sie verstehen die Bewegung als Aufruf zum Dicksein. Der Vorwurf: Mädchen und Jungs, die auf Social Media-Plattformen unterwegs sind, nehmen sich dicke Menschen zum Vorbild und setzen sich damit gesundheitlichen Risiken aus. Deshalb rücken Skeptiker die gesundheitlichen Risiken, die Adipositas mit sich bringen kann, in den Vordergrund. Richtig ist: ein hoher Fettanteil – gerade im Bauchraum – kann Folgeerkrankungen mit sich bringen wie Diabetes Typ II, Bluthochdruck oder Gelenkprobleme. Allerdings geht es Aktivist:innen gar nicht darum, junge Menschen zum Dicksein zu animieren, sondern sich und andere so zu akzeptieren wie man ist.

Es geht nicht nur ums Körpergewicht