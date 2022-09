Quarks Daily Spezial Folge 63 – Moore: Vom Klimahelfer zum Klimakiller?

Moore sind wichtige Kohlenstoffspeicher

Moore sind die größten terrestrischen Kohlenstofflager der Erde. Im Vergleich zu anderen Ökosystemen enthalten sie überproportional viel Kohlenstoff. Etwa 25 Prozent des globalen Bodenkohlenstoffs sind in Mooren eingelagert, obwohl sie nur drei Prozent der Landfläche einnehmen. Über Jahrtausende haben sie konzentrierte Mengen Kohlenstoff in ihren Torfschichten eingelagert. Und zwar so:

Die wässrigen Ökosysteme zersetzen Pflanzenreste zu schlammigen Torfschichten, die zu mehr als 90 Prozent aus Kohlenstoffverbindungen bestehen. Durch diesen sogenannten „Torfaufwuchs“ wachsen nasse Moore immer weiter in die Höhe.

Durch Moorzerstörung wird CO2 frei

Durch die Entwässerung von Mooren wird der Kohlenstoff wieder freigesetzt. Sobald Torf in Kontakt mit Luft kommt, oxidiert der gebundene Kohlenstoff und entweicht nach und nach in Form von CO2 in die Atmosphäre. So sind entwässerte Moore aktuell eine bedeutende Quelle von Treibhausgasemissionen.

Entwässerung, Degradierung und aus Moorbränden sind aktuell für fast 5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Indonesien ist das Land, welches die weltweite Rangliste von Mooremittenten anführt, die EU ist auf Platz 2. Innerhalb der EU entfällt die Hälfte der Mooremissionen auf Deutschland, Finnland und Polen.

In Deutschland verursachen entwässerte Moorböden jedes Jahr etwa 53 Millionen Tonnen Treibhausgase – etwa fünfmal so viel wie Inlandsflüge und insgesamt 7,5 Prozent der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen.

Ohne Moorschutz verfehlen wir die globalen Klimaziele

Ohne Gegenmaßnahmen könnten die Emissionen aus entwässerten Mooren bis zum Jahr 2100 zwischen 12 und 41 Prozent des globalen Emissions-Budgets verbrauchen, das uns noch verbleibt, um die globale Erwärmung unter 1,5 bzw. 2 Grad zu halten.

„Um das Pariser Klimaziel zu schaffen, müssten in Deutschland 50.000 Hektar wiederverwässert werden, in Europa 1 Millionen Hektar und weltweit 2 Millionen Hektar pro Jahr“, erklärt Prof. Hans Joosten, Moorforscher an der Universität Greifswald.