Quarks Daily Spezial Folge 12 – Bio vs. Konventionell – Darum ist Bio nicht die Lösung

Bio ist nicht gleich Bio

Die großen Anbauverbände – Naturland, Bioland und Demeter – arbeiten mit strengeren Richtlinien als die Supermarkt- und Discounterketten, die sich eher an den Bio-Mindeststandards orientieren. Speziell für Fleisch gibt es auch das Neuland-Siegel, das für besonders artgerechte und umweltschonende Tierhaltung steht, aber kein Biosiegel ist.

Ist Bio gesünder?

Der Apfel vom Biohof ist nicht grundsätzlich gesünder, das zeigen Studien. Ein paar Unterschiede zwischen biologisch und konventionell angebautem Obst und Gemüse gibt es aber doch. Biolebensmittel sind nicht so sehr mit Pestiziden belastet. Doch auch beim konventionellen Anbau werden die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht überschritten.

Vitamine und andere Nährstoffe

Außerdem steckt in Bioprodukten mehr Vitamin C, weil weniger Wasser drin ist. In konventioneller Milch dafür mehr Jod. Ein klares Fazit in Sachen Gesundheit kann man deshalb nicht ziehen.

Kühe, Schweine und Co

Ob eine Kuh im Bio-Stall steht oder beim konventionellen Landwirt macht zumindest theoretisch einen Unterschied. Denn Bio-Tiere haben mehr Platz, ein Schwein zum Beispiel mindestens 1,3 Quadratmeter. Ein konventionell gehaltenes muss sich mit ungefähr der Hälfte begnügen.

Tierwohl: Weniger Platz im Stall, mehr Antibiotika

Und Antibiotika darf dieses Schwein auch vorbeugend bekommen – zumindest wenn andere Tiere im Stall krank sind, das Bioschwein dagegen nicht. Trotzdem weiß man nicht nicht, ob es den Bio-Tieren grundsätzlich besser geht. Und es gibt auch ökologische Betriebe, die 10.000 Legehennen halten und konventionelle, in denen die Tiere viel Auslauf und Beschäftigung haben. Also auch hier gibt es kein eindeutiges Fazit.

Umwelt und Landwirtschaft

Es gibt zwei entscheidende Unterschiede. Auf dem konventionellen Feld kommen chemisch-synthetische Düngemittel zum Einsatz. Der Ökolandwirt arbeitet vor allem mit der Gülle der eigenen Tiere. Wird auf Kunstdünger verzichtet, landet knapp ein Drittel weniger Stickstoff in den Böden, ein Pluspunkt. Davon profitieren Böden, Grund- und Oberflächenwasser.