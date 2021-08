Quarks Daily Spezial Folge 9 – Geschlechtergerechte Sprache – Was bringt Gendern wirklich?

Gendern in der Diskussion

Studentinnen und Studenten, Studierende oder Student*innen?

Lange Zeit wurde über geschlechtergerechte Sprache eher theoretisch diskutiert, mittlerweile schlagen sich die verschiedenen Genderformen aber immer mehr im Alltag nieder. An vielen Universitäten etwa gehört es heute zum guten Ton. In Abschlussarbeiten und Klausuren ist es meist zwar offiziell noch nicht verpflichtend, doch immer wieder machen Fälle Schlagzeilen, wo Nicht-Gendern zum Punktabzug geführt haben soll.

Andere dagegen wollen Gendern aus öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten, Schulen oder Behörden lieber fernhalten, wie Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß. Er findet: Zuhause könnten alle machen, was sie wollen. Aber von Beamten, Lehrkräften und Dozenten erwarte er, dass sie im Dienst gültige Normen nicht willkürlich verändern.

Das generische Maskulinum

Mit den „gültigen Regeln und Normen“ meinen Gegner des Genderns eine Sprachform, die lange kritiklos genutzt wurde: das generische Maskulinum. Es ist eine grammatisch männliche Bezeichnung für alle, sie hat mit dem biologischen Geschlecht – laut Definition – nichts zu tun. Die Bezeichnung „die Lehrer“ meint also eine Gruppe von Menschen, die den Beruf des Lehrers ausüben, das können Männer und Frauen sein.

Warum also sollten wir stattdessen die viel längere Form „Lehrerinnen und Lehrer“ nutzen? Oder sogar von „Lehrer*innen“ sprechen, eine Konstruktion, die es so bislang nicht gab. Diese Debatte wird auch in der Linguistik seit Jahren geführt – ein einstimmiges Ergebnis gibt es bislang nicht. Doch immer mehr Studien finden Belege dafür, dass männliche Bezeichnungen wie Physiker, Tänzer oder Kosmetiker eher männliche Bilder in unseren Köpfen erzeugen – und dass, so die Kritik, bilde unsere Gesellschaft nicht korrekt ab.