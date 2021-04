Was Gendern bringt – und was nicht

Aber:

Gendern verändert Sprache, was erstmal auch Nachteile bringen kann

Frauen werden sichtbarer und bei Stellenausschreibungen mehr berücksichtigt, Kinder trauen sich mehr Berufe zu und Menschen denken offener über Geschlechterrollen. Das, so scheint es, sind gute Argumente aus der Forschung, die zeigen: Gendern kann positive Effekte haben und im besten Fall sogar zu mehr Gleichberechtigung beitragen.

Doch nicht nur Sprache prägt, wie wir die Welt wahrnehmen, sondern auch die Rollenbilder in unserer Gesellschaft. So wählt ein Kind einen stereotypen “Männerberuf” möglicherweise nicht aus, weil gegendert wurde, sondern weil die eigene Tante Mechatronikerin ist – und somit ein Vorbild für das Mädchen. Was am Ende mehr wiegt, der Einfluss von Sprache oder der Einfluss von Rollenbildern, lässt sich aus wissenschaftlicher Perspektive nicht eindeutig ermitteln. Einen kausalen Zusammenhang zwischen Gendern und mehr Gleichberechtigung wird man am Ende also nie wirklich ziehen können.

Zu diesem prinzipiellen Dilemma gesellen sich weitere Contra-Punkte. Zwar gibt es, Stand jetzt, keine Daten aus empirischen Studien, die gegen Gendern sprechen. Aber es gibt Einwände:

Einwand 1: Gendern löst Irritationen aus

Sprachwandel, das weiß man aus der Forschung, empfinden Menschen grundsätzlich eher als negativ. Schon in der Schule lernen wir durch Rechtschreibregeln mühsam, was richtig und falsch ist. Alles, was von diesen gelernten Regeln abweicht, empfinden wir deshalb oft als unästhetisch oder irritierend. Zuletzt hatte etwa im Zuge der Rechtschreibreform 1996 die Änderung von ß zu ss große Wellen der Empörung ausgelöst. Heute ist es die Debatte um Geschlechtergerechte Sprache.

Unbekannte Wörter sind für unser Gehirn außerdem anstrengender – erstmal. Denn zur Verarbeitung braucht es mehr kognitive Ressourcen. Je öfter wir unbekannte Wörter aber verwenden, desto mehr neuronale Verknüpfungen bilden sich. Und umso leichter fallen uns die Wörter. Würde sich der Genderstern durchsetzen, würde also auch er uns vermutlich irgendwann nicht mehr irritieren.

Gerade der Genderstern ist es, der in der Debatte um Geschlechtergerechte Sprache derzeit die meiste Gegenwehr auslöst. Worte wie Lehrer*innen, so das Argument, sähen nicht nur irritierend aus – die gesprochene Pause zwischen Lehrer und innen klinge auch äußerst unnatürlich. Dabei kennen wir solche Sprechpausen im Deutschen eigentlich schon: Glottisschlag oder glottaler Verschlusslaut heißt das in der Linguistik und ist zu finden in Wörtern wie “Spiegelei”, “überall” oder “vereisen”.

Warum sich über “vereisen” niemand aufregt: Der Glottisschlag darf tatsächlich formal betrachtet nicht hinter einer Wortendung stehen, erklärt Henning Lobin vom Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Das wäre bei Lehrer*innen aber der Fall. Es gibt in der deutschen Sprache allerdings Sätze, die rein vom Klang her solche Konstruktionen zulassen: “Die Schüler stehen außen, die Lehrer innen.”

Heißt: Lehrer*innen verstößt zwar nicht gegen die Phonetik, aber gegen die strukturelle Position der Sprache. Ob das zulässig ist, darüber gibt es sogar Streitereien unter Fachleuten aus der Linguistik – je nachdem, ob sie sich eher am Sprachsystem oder am Sprachgebrauch orientieren.