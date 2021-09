Quarks Daily Spezial Folge 11 – Blockchain – So wird sie unsere Welt verändern

Die Geburtsstunde von Bitcoin

Angefangen hat alles schon fast ein bisschen mysteriös – mit einem Namen, von dem bis heute niemand so recht weiß, zu wem er gehört: Satoshi Nakamoto.

Er oder sie hat im Jahr 2008 ein Paper mit der Überschrift „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ veröffentlicht. Die Idee, die darin beschrieben wird: eine digitale Währung, die anonym versendet werden kann; ein Geldsystem, das nicht von einer staatlichen Autorität kontrolliert wird – wie es heute oft der Fall ist – sondern von einem großen öffentlichen Netzwerk.

Damit war der Bitcoin geboren, eine Kryptowährung, die es möglich macht, digitales Geld direkt von Mensch zu Mensch zu versenden – ohne dass zentrale Instanzen wie Banken dazwischen geschaltet sind. Heute ist der Bitcoin, vor allem wegen der hohen Kurse, mehr Geldanlage als Zahlungsmittel, aber wohl immer noch die bekannteste Anwendung der Blockchain-Technologie.

Mehr als eine Kryptowährung

Mittlerweile gibt es neben dem Bitcoin viele weitere Kryptowährungen: Ethereum, Cardano, Solano – um nur einige zu nennen – aber auch viele Ideen für Blockchain-Anwendungen, die überhaupt nichts mit Geldtransfer zu tun haben. Grundsätzlich kann nämlich jede Art von Information auf einer Blockchain gespeichert und verwaltet werden, zum Beispiel Besitznachweise über Kunst, Musik oder Häuser, Frachtbücher, Nachweise über Zeugnisse, sogar Identitäten.

Während solche Informationen klassischerweise zentral in der Datenbank eines Akteurs liegen – etwa bei einer Bank, einem Notar, einem Supermarkt, einer Behörde – werden auf einer Blockchain alle Informationen dezentral gespeichert. Die Informationen liegen also verteilt auf vielen, zum Teil tausenden Computern, die das Blockchain-Netzwerk bilden.

Vereinfacht gesagt ist die Blockchain also ein Werkzeug, mit dem sich Daten speichern und verwalten lassen – vergleichbar mit einem Buchhalter, der ein Register führt und täglich neue Einträge in seine Tabelle schreibt: So entsteht eine Liste von Daten, die immer länger wird (englisch: chain) und die in Blöcken gespeichert werden (englisch: block), die Blockchain. Da jeder Computer im Blockchain-Netzwerk eine exakte Kopie aller gespeicherten Daten besitzt, übernehmen viele Computer – wenn man so will – gemeinsam die Rolle des Buchhalters.

Die Vorteile der Blockchain

In einer klassischen Datenbank können Einträge durch technische Fehler, aber auch bewusst durch einzelne Personen nachträglich verändert werden. Das funktioniert bei einer Blockchain nicht – eben, weil sie dezentral funktioniert. Wenn also auf einem Computer eine gespeicherte Information nachträglich verändert oder sogar gelöscht wird, fällt das sofort auf – da noch viele identische Kopien der Blockchain auf den anderen Computern im Netzwerk liegen.

Das heißt: Was einmal in die Blockchain geschrieben wurde, kann nicht mehr überschrieben oder gelöscht werden. Das macht die Technologie quasi fälschungssicher.

Jede neue Information, die auf der Blockchain gespeichert werden soll, also jeder neue Block, wird außerdem verschlüsselt. Dafür wird ein Hashwert erzeugt – ein eindeutiger mathematischer Schlüssel, eine Art Fingerabdruck des Datenblocks – der die einzelnen Blöcke miteinander verknüpft. Dadurch lassen sich alle Aktionen, die auf einer Blockchain gespeichert sind – jeder Zeugnisnachweis, jede Besitzurkunde, jede Transaktion – exakt zurückverfolgen.

Durch die verschlüsselte Speicherung von Daten auf vielen Computern erzeugt die Blockchain technisch Vertrauen, für das wir bisher Akteure brauchen, die als Mittelsmänner fungieren: Banken, die garantieren, dass ein Geldschein echt ist; Wahlbüros, die dafür sorgen, dass nur von Wahlberechtigten die Scheine in der Urne landen; Notare, die beglaubigen, dass wir die Besitzer eines Hauses sind. So könnte die Blockchain, verschiedenen Prognosen zufolge, zentrale Akteure wie Banken, Behörden oder Notare (theoretisch) ersetzen.

Die Idee für einige Blockchain-Anwendungen geht sogar so weit, dass gar nicht Menschen neue Daten auf die Blockchain schreiben, sondern Maschinen. Nehmen wir an, ein Produkt darf nur bei einer bestimmten Temperatur hergestellt werden, das ist wichtig für die Qualität. Das kann die Maschine über einen Temperatursensor messen, den Wert automatisch in die Blockchain schreiben und gegebenenfalls an eine Maschine übermitteln, die den nächsten Prozessschritt ausführen soll – unter der Bedingung, dass die Temperatur im passenden Bereich liegt. Auf diese Weise passiert eine automatische Qualitätskontrolle und der gesamte Produktionsprozess ist fälschungssicher dokumentiert. Da es mittlerweile viele Prozesse gibt, in denen Maschinen (halb)automatisch eine Produktion steuern, bescheinigen Fachleute der Blockchain gerade in Industrieprozessen großes Potential.

Am Ende könnte demnach der Einsatz von Blockchain-Anwendungen immer dann Sinn machen, wenn viele Akteure involviert sind und ein vertrauenswürdiges System benötigen. Bei Lieferketten von Waren zum Beispiel, an denen oft viele Parteien und Sub-Unternehmen beteiligt sind, die sich oft nicht kennen. Auch im Projekt „Digitale Identitäten“ der Bundesregierung setzt man auf die Blockchain-Technologie. Hier arbeiten Unternehmen an einer Art digitaler Brieftasche, die auf dem Handy gespeichert werden kann und alle Nachweise enthält, die wir heute in der normalen Brieftasche haben, vom Führerschein bis zum Personalausweis. So sollen wir uns leichter – und fälschungssicher – ausweisen können.