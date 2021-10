Quarks Storys Folge 27 – Lebenslang Mathe – Wie ein Häftling zum Zahlenkünstler wird

Das Gefängnis im Kopf

Christopher Havens hat einen Menschen getötet. 2010 war das; da ist er dreißig, drogenabhängig und hat keine Ahnung, was er mit seinem Leben anfangen soll. Das ändert sich erst als er für den Mord zu fünfundzwanzig Jahren Haft verurteilt wird.

Im Knast macht Christopher weiter wie bisher: Er fängt Stress an, ist aggressiv, will Teil der bösen Jungs ein. Bis er durch sein Verhalten in der Isolationshaft landet. Hier, in einer kleinen Zelle, abgekapselt von seiner Umwelt, löst er zum ersten Mal mathematische Rätsel, um sich geistig fit zu halten. Und dadurch entdeckt er sehr schnell eine alte Faszination seiner Kindheit, die er fast schon vergessen hat: Christopher liebt Mathe. Im Gegensatz zum Rest seines Lebens ergeben die Zahlen Sinn.

Wissenschaft hinter Gittern

Christopher eignet sich immer mehr mathematisches Wissen an, aber im Gefängnis ist es schwierig aus seinem alten Leben auszubrechen und in ein neues zu starten. Christopher fängt an Briefe zu verschicken – und ahnt dabei noch nicht, dass er auf dem Weg ist, eine neue Lösung für eine alte mathematische Herausforderung zu finden und Häftlingen in den USA eine neue Perspektive zu geben.

