Darum ist Apfelessig kein Abnehm-Wundermittel

Aber

Studien noch wenig aussagekräftig

Obwohl die Studienergebnisse vielversprechend klingen, zweifeln Forschende, ob/wie zuverlässig Apfelessig unseren Stoffwechsel beeinflusst. Denn die Teilnehmerzahl in den bisher am Menschen durchgeführten Studien war sehr gering und die Beobachtungszeit von höchstens zwölf Wochen zu kurz, um langfristige positive, aber auch negative Auswirkungen auf unseren Organismus festzustellen.

Das sagen auch die Studienautorinnen und -autoren der Studie an der Holy-Spirit-University im Libanon selbst. Die Stichprobe ihrer Studie sei zu klein gewesen, um die Ergebnisse auf die breite Bevölkerung übertragen zu können. Eine Zeitspanne von zwölf Wochen sei nicht lang genug, um mögliche langfristige Nebenwirkungen von Apfelessig zu beurteilen.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Veränderungen im Gewicht der Testpersonen auf andere Faktoren zurückzuführen sind. Das hat die Studie nur über Tagebücher abgefragt, die die Versuchspersonen führen mussten. Die Angaben in den Studien waren zu oberflächlich, um zu beurteilen, ob die Ergebnisse zum Beispiel durch Verhaltensänderungen oder Medikamente beeinflusst wurden.

In der Studie der Holy-Spirit-University im Libanon waren die Versuchsteilnehmenden teilweise noch sehr jung. Einige von ihnen befanden sich noch im Wachstum und ihr Gewicht war wahrscheinlich deshalb nicht stabil. Es ist außerdem denkbar, dass einige der Studienteilnehmende schon vor der Studie versucht haben abzunehmen, was wiederum Auswirkungen auf den Gewichtsverlust im Studienverlauf gehabt haben könnte.

Darüber, wie Apfelessig genau in unserem Körper wirken soll, wird in den oben genannten Studien am Menschen zwar spekuliert, untersucht wird es jedoch nicht. Zum Wirkmechanismus von Apfelessig liefern bislang lediglich Labor- und Tierversuche Ansätze – die Ergebnisse dieser Versuche lassen sich aber nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragen.

Auswirkungen von Essigsäure auf unseren Stoffwechsel

Auch aufgrund der geringen Menge anderer Inhaltsstoffe wird die Wirkung von Apfelessig der enthaltenen Essigsäure zugeschrieben. Diese könnte unter anderem Auswirkungen auf unseren Appetit und Sättigungsgefühl haben.

Verschiedene Labor- und Tierversuche haben zum Beispiel gezeigt, dass Essigsäure die Produktion bestimmter Darmhormone stimulieren kann, die unser Sättigungsgefühl steigern und somit unseren Appetit reduzieren kann. Zusätzlich hat Essigsäure in Versuchen die Magenentleerung bei Ratten verlangsamt. Bei langsamer Magenentleerung gelangt Glukose langsamer in den Blutkreislauf, was wiederum dazu beitragen kann, Blutzuckerschwankungen nach den Mahlzeiten zu reduzieren. Starke Schwankungen im Blutzuckerspiegel signalisieren dem Körper oft, dass er hungrig ist.

Auch auf den Fettstoffwechsel könnte Essigsäure einen Einfluss haben. Versuche lassen darauf schließen, dass Essigsäure ein Enzym (AMP-aktivierte Proteinkinase (AMPK)) aktiviert, das eine Schlüsselrolle bei der Regulation des Blutzuckers im gesamten Körper spielt. Durch Aktivierung des Enzyms nehmen die Muskeln und andere Gewebe mehr Glukose auf und verbrennen mehr Fett. Das hilft wiederum, den Blutzuckerspiegel zu senken.

Allerdings sind die Ergebnisse aus den Labor- und Tierversuchen nicht einfach auf den Menschen übertragbar. Die in den Tierversuchen verabreichten Apfelessig-Dosen waren weitaus höher als das, was in realen Alltagssituationen von Menschen eingenommen werden sollte. In einer Studie aus dem Jahr 2019 beispielsweise, in der ein positiver Effekt von Essigsäure auf die Gewichtsreduktion beobachtet werden konnte, verabreichte man Ratten täglich über einen Zeitraum von 18 Wochen 14 Milliliter Apfelessig pro Kilogramm Körpergewicht. Umgerechnet auf eine etwa 80 Kilogramm schwere Person wären das 1120 Milliliter – also mehr als eine ganze Flasche am Tag.