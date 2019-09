Darum kann man nicht von Menschenrassen sprechen

Darum geht's:

Evolutionsforscher fordern, den Begriff „Rasse“ nicht mehr zu verwenden

Dazu haben Wissenschaftler gestern in der sogenannten “Jenaer Erklärung” aufgerufen. Der Grund: Es gibt keine biologische Begründung für eine Einteilung in Rassen und eine solche hat es auch nie gegeben. Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus – und nicht dessen Voraussetzung, so die Begründung.