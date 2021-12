Darum müssen wir offener über Rassismus sprechen

Welche Auswirkungen hat Alltagsrassismus?

Ja, es gibt Situationen, die klar rassistisch sind. Oft ist Rassismus aber nicht so leicht zu entlarven. Besonders, wenn er auf institutioneller Ebene stattfindet, ist er häufig in Prozesse eingewoben, die man nicht so leicht durchschauen kann – aber trotzdem spürt.

Und so schwebt über vielen Situationen die Frage: Liegt es zum Beispiel an meiner Hautfarbe, an meinem Kopftuch oder an meinem Namen, dass ich gerade so behandelt wurde? Dass man eine Wohnung nicht bekommen hat oder die Nachbarin in der Bahn ihre Tasche festkrallt.

Wer Rassismus verharmlosen will, kann an dieser Stelle sagen: „Seht ihr! Meistens weiß man doch gar nicht, ob es Rassismus war.“ Aber genau das ist eben das Problem: Auch, wenn man oft nie erfahren wird, ob Rassismus wirklich der Grund war – viele BIPoC müssen sich diese Frage immer wieder stellen. Ein weißer Mensch nicht.

Warum „Lach einfach drüber“ meist nicht hilft

Die erste Reaktion nicht von Rassismus betroffener Menschen ist häufig: „Sei doch nicht so empfindlich. Lach einfach drüber. Hör nicht hin.“ Doch so leicht ist es nicht.

Manche solcher Erfahrungen mögen vielleicht, jede für sich gesehen, wie Kleinigkeiten wirken. Doch weil sie immer und immer wieder passieren, weil sie völlig unvorhersehbar auftreten können, überall, ohne Vorwarnung, werden sie in der Summe zu einer Belastung – die als Racial Stress bezeichnet wird. Und der kann ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen haben, das ist klar belegt.

Racial Stress ist toxischer Stress

Er zählt zu den toxischen Stressfaktoren. Das sind anhaltende Zustände, die zu Dauerstress führen, der irgendwann krank macht.

Konkret: Racial Stress kann unter anderem…

Krankheiten wie Asthma, Autoimmunkrankheiten oder Diabetes schlimmer verlaufen lassen

Menschen schlechter mit Stresssituationen umgehen lassen und dafür sorgen, dass sie weniger Selbstwertgefühl haben und die Lebensqualität sinkt

das Risiko für Angststörungen und Depressionen sowie die Anfälligkeit für Suchterkrankungen erhöhen

Alterungsprozesse im Körper schneller ablaufen lassen

ähnliche Symptome wie bei einer postraumatischen Belastungsstörung hervorrufen

Besonders schlimm: Das betrifft sogar schon Kinder. Schon bei ihnen sind Symptome zu beobachten, die durch Racial Stress verursacht werden.

Medizinische Lehre an weißen Körpern

Alltagsrassismus kann sich aber auch indirekt auf die Gesundheit auswirken – zum Beispiel, weil Krankheiten nicht erkannt werden.

Die medizinische Lehre schließt in Deutschland und Europa beispielsweise dunkle Hautfarben häufig aus. Wie Erkrankungen auf dunkler Haut aussehen, wird kaum gelehrt. So können Hautkrankheiten bei Schwarzen Menschen übersehen werden – weil Ärzt:innen nicht wissen, wie sie auf nicht-weißer Haut aussehen. Eine Student an der medizinischen Fakultät der University of London hat deshalb ein Buch geschrieben: „Mind the Gap: A Handbook of Clinical Signs in Black and Brown Skin“. Es ist eins der ersten Bücher dieser Art.

Auch existieren noch immer falsche, rassistische Annahmen über die Körper von BIPoC. Ein Beispiel ist der Begriff „Morbus mediterraneus“. Die Bezeichnung ist eher medizinische Umgangssprache und abwertend gemeint. Dahinter steckt das Vorurteil, dass Menschen aus dem Mittelmeerraum angeblich übertreiben, wenn sie von Schmerzen berichten. Mal abgesehen davon, dass Patient:innen grundsätzlich ernst genommen werden sollten, wenn sie von Schmerzen berichten, kann es durch solche Klischees zu Fehldiagnosen kommen.