Warum Kinder lügen (müssen)

Darum geht’s:

Mit vier Jahren lernen Kinder Empathie – und zu lügen

Lügen muss gelernt sein

Es ist spät abends, Zu-Bett-Geh-Zeit. „Hast du schon deine Zähne geputzt?“, fragt der Vater seinen fünfjährigen Sohn mahnend. Der Junge schaut vom Buch auf und bejaht die Frage ohne zu Zögern. Ein Blick auf die trockene Zahnbürste und das blitzblanke Waschbecken jedoch entlarvt den kleinen Schwindler.Menschen schwindeln jeden Tag. Oft handelt es sich um Notlügen oder sogenannte prosoziale Lügen, zum Beispiel aus Höflichkeit: „Diese Bluse steht dir wirklich gut.“ Subtiler agiert der Betrüger, der die Wahrheit bewusst zu seinem eigenen Vorteil verdreht, oder der Blender, der zur Selbstdarstellung maßlos übertreibt.

Kinder kommen nicht als Schwindler auf die Welt. Nicht umsonst gibt es den Spruch: Kindermund tut Wahrheit kund. Unehrlichkeit müssen sie erst lernen, denn Kleinkindern fehlt das geistige Rüstzeug zur perfekten Lüge. Für einen Zwei- oder Dreijährigen gibt es vereinfacht gesagt nur eine Realität, und zwar die eigene. Alles, was er gerade macht, sieht oder denkt – so seine Logik – sehen und denken auch alle anderen Menschen.

Erst mit etwa vier Jahren ist ein Kind in der Lage, sich in die Gedanken seiner Mitmenschen hineinzuversetzen. Der Grund liegt unter anderem in der Reifung des kindlichen Gehirns. Bei drei- bis vierjährigen Kindern entwickeln sich Nervenbahnen, die den präfrontalen Kortex, das Zentrum für kognitive Handlungsplanung und Emotionsregulierung, mit dem temporo-parietalen Übergang verbinden. Diese Zone zwischen Scheitel- und Schläfenlappen des Gehirns verarbeitet visuelle, auditorische sowie sensorische Informationen. Was bedeutet diese Entwicklung?

Ein Experiment

Ein Kind und ein weiterer Proband sehen, dass der Studienleiter einen Gegenstand in eine Box A legt. Nachdem der Proband den Raum verlassen hat, entnimmt der Studienleiter den Gegenstand erneut und legt ihn in eine Box B. Nun wird das Kind gefragt, in welcher Box der Proband den Gegenstand vermuten wird, wenn er wiederkommt. Dreijährige tippen auf Box B, denn schließlich liegt der Gegenstand dort. Aus seiner Sicht ist dies die einzig mögliche Realität.

Erst Vierjährige begreifen in diesem „False-Belief“-Test, dass der Proband nichts vom Umpacken des Gegenstands wissen kann, da er diesen Vorgang nicht beobachtet hat. Sie tippen auf Box A, obwohl sie es selbst besser wissen. Sie verstehen, dass die Realität des Probanden eine andere ist als ihre eigene. Diese „Theory of Mind“ genannte kognitive Höchstleistung ermächtigt das Kind fortan nicht nur zu Empathie und geplantem Handeln, sondern auch zum bewussten Mogeln.