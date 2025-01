Wie Armut deine Psyche beeinflusst

Große Ziele, schwere Umsetzung

Unbestritten ist wohl, dass die Bekämpfung von Armut eins der wichtigsten Ziele unserer Zeit ist. So haben es auch die Vereinten Nationen (UN, United Nations) in ihren "Sustainable Development Goals", also den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung festgelegt. Von 17 großen Hauptzielen steht das Ende der Armut an erster Stelle.

Ideen gibt es viele, an der Umsetzung hängt es häufig. Auch deshalb, weil oft gar nicht sicher ist, wie hilfreich die jeweiligen Ansätze überhaupt sind, sagt Eva Münster: "Viele Präventionsmaßnahmen sind aus einem guten Willen heraus entstanden. Aber ob sie wirklich helfen, ist nicht immer wissenschaftlich belegt, und so kann es passieren, dass die nötigen Gelder einfach verpuffen."

Scheitern an praktischen Fragen

Apropos Geld: "Die Armutsforschung ist sozusagen auch unterversorgt", weiß Eva Münster aus eigener Erfahrung. Es gäbe viele wichtige Forschungsfragen, für die schlicht die Mittel fehlen. In ihrem Kernthema, der Überschuldung, sähe Eva Münster einen guten Schritt in der Kombination von Überschuldungsberatung und psychotherapeutischer Hilfe. "Wenn beide Stellen Hand in Hand arbeiten, könnte das den Betroffenen eine Menge Schwierigkeiten ersparen." Praktisch umsetzen ließe sich das allerdings kaum – zumal sowohl die Beratungsstellen als auch die therapeutischen Angebote ohnehin lange Wartezeiten haben.

Wissen kann Geld sparen

Ein anderer, wichtiger Ansatzpunkt könnte die Wissensvermittlung sein. "Beispielsweise wissen viele Menschen gar nicht, dass sie unter bestimmten Umständen die kompletten Kosten für eine spezifische Behandlung von der Krankenkasse bezahlt bekommen können." Häufig verzichten Menschen mit geringen finanziellen Mitteln auf die vom Arzt verschriebenen Medikamente, weil sie selbst etwas dazu zahlen müssten und es sich schlicht nicht leisten können.

"Dabei gibt es die Höchst- oder Belastungsgrenzen bei den gesetzlichen Krankenkassen: Betragen die jährlichen Kosten der Zuzahlungen mehr als zwei Prozent des Bruttoeinkommens zum Lebensunterhalt aller Haushaltsmitglieder pro Jahr, übernimmt die Krankenkasse ab dann die volle Summe, nach einem entsprechenden Antrag", erklärt Eva Münster. Bei chronisch Kranken geht das schon ab einem Prozent.

Eva Münster sieht da die Krankenkassen in der Verantwortung, die über die Kosten ihrer Versicherten informiert sind und in vulnerablen Fällen direkt über die Härtefallregelung aufklären könnten.

Bürokratische Hürden

Zudem müssen Betroffene derzeit erst einmal nachweisen, dass die Kosten für die Medikamente derart hoch sind: Das bedeutet, ein Jahr lang sämtliche Belege sammeln und dann einen entsprechenden Antrag stellen. In diesem ersten Jahr müssen die Betroffenen die Zuzahlungen noch selbst übernehmen. Gerade für Menschen mit einer psychischen Erkrankung kann der Prozess eine große Hürde darstellen.

Auf diese Weise rutschen manche Menschen auch in Schulden bei der Krankenkasse. Medizinische Leistungen bekommen sie dann nur noch im Notfall bezahlt. Außer, die Betroffenen zahlen die Schulden in Raten ab – was auch nicht alle können.

Bankkonto vorausgesetzt

Zuletzt noch eine Schwierigkeit, die in Deutschland rund eine halbe Million Einwohner betrifft, und für diese eine gewaltige Hürde für die meisten Hilfsmöglichkeiten darstellt: Es gibt Menschen, die kein Konto bei der Bank haben. Manche Hilfsleistungen, wie das Bürgergeld, können auch per Scheck in Anspruch genommen werden, was aber nicht auf alle Leistungen zutrifft und ebenfalls einen Mehraufwand für die Betroffenen bedeutet.