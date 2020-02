Wie China seine Bürger mit einem Punktesystem kontrollieren will

Warum stimmen viele Chinesen dem System zu?

Die Chinesen erhoffen sich, dass sich die Lebensqualität durch ein Punktesystem verbessert. Denn trotz der Entwicklung der vergangenen 40 Jahre gelten sowohl das Rechtssystem als auch der Bankensektor in China als unterentwickelt. So gibt es zum Beispiel kein einheitliches Kreditauskunftssystem analog zu unserer Schufa. Die Durchsetzung vieler Gesetze wird ebenfalls als mangelhaft beschrieben.

“In einem Land, in dem die Verbraucher über giftige Babymilch oder kontaminierte Erdbeeren besorgt sein müssen oder Internetbetrüger Hunderttausende von Menschen schikanieren, wird das Sozialkreditsystem als Plattform für verlässliche Information wahrgenommen”, erklärt Studienleiterin Kostka. “Die in westlichen Ländern geübte Kritik an der Sammlung persönlicher Daten rückt damit in China in den Hintergrund. ”

Chinesen gelten zudem als “Early Adopter”. Das bedeutet: Sie sind technologischen Innovationen gegenüber offen, weil sie wegen des Datenschutzes weniger Bedenken haben und für sie vielmehr der Fortschritt, das Neue zählt. Smartphones, mobile Zahlsysteme oder die Sharing Economy konnten sich in China schneller durchsetzen als etwa in Deutschland, erklärt der China-Experte Alpermann.

Die Menschen in China sehen ihr Land also in einer moralischen Krise. Ihre Hoffnung ist, dass das Sozialkreditsystem diese behebt. Es geht also nicht nur um totale Überwachung, wenn man das System und die Hintergründe verstehen und einordnen möchte.