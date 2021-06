Was darf die Wissenschaft?

Aber:

Forschende diskutieren auch über ethische Konsequenzen

So vielversprechend die Methoden sind, liefern sie doch Gründe für ethische Bedenken. Bei den Hirnorganoiden etwa diskutiert die Forschungsgemeinschaft bereits seit Jahren darüber, ob die Zellklumpen möglicherweise ein Bewusstsein entwickeln könnten.

Davon sei die Forschung noch sehr weit entfernt, betont Julia Ladewig. “Wir haben keinen Organismus, nur einen Haufen aus Nervenzellen. Die reagieren auf Lichtreize oder wenn wir Botenstoffe hinzufügen, aber das machen Nervenzellen in einer 2D-Kultur genauso. Das ist kein Zeichen von Bewusstsein.”

Hirnorganoide empfinden keine Schmerzen

Um beispielsweise Schmerzen zu empfinden, benötigten die Hirnorganoide außerdem Schmerzrezeptoren. Die finden wir etwa in der Haut und auch in anderen Geweben – aber nicht auf Nervenzellen. Daher spüren wir zwar kleine Schürfwunden an der Hand oder Seitenstechen im Bauchraum, können aber problemlos bei wachen Patienten am offenen Gehirn operieren. Dass Hirnorganoide Schmerz empfinden, ist also komplett ausgeschlossen.

Hirnorganoide sollen dem Gehirn immer ähnlicher werden

Um das echte Gehirn besser zu verstehen, versucht die Wissenschaft zwar, die Organoide ihrem Vorbild immer ähnlicher werden zu lassen. Das bedeutet aber in der jetzigen Forschung, zwei oder mehr Organoide zu verknüpfen, die dennoch nur aus wenigen Zellen bestehen und keine Sinneseindrücke von außen bekommen.

Weniger Tierversuche durch Hirnorganoide

Umgekehrt gibt es auch positive Aspekte der Hirnorganoide, die bei der Diskussion um ethische Konsequenzen eine Rolle spielen: Gerade zum Schutz von Tieren können sie sehr hilfreich sein, betont Julia Ladewig. Bisher waren Tierversuche unumgänglich, um architektonische Entwicklungsprobleme im Gehirn zu verstehen.

So lassen sich in Tieren bestimmte Gene ein- oder ausschalten und beobachten, ob sich das Gehirn daraufhin anders entwickelt. Nun können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solche Fragen an den dreidimensionalen Zellklumpen in Kulturschalen untersuchen. “So brauchen wir weniger Versuche an Tieren, die im Unterschied zu den Hirnorganoiden ohne Zweifel fühlende Lebewesen sind.”

Die Vermischung von Mensch und Tier könnte Probleme bergen

Schwieriger wird es bei der Chimären-Forschung. Sollte uns nicht unwohl werden, wenn menschliche Nervenzellen in Affen oder andere Versuchstiere eingebracht und dadurch Mischwesen erschaffen werden? Oder menschliche Hirnorganoide in Versuchstiere implantiert?

Tatsächlich sieht Jochen Taupitz, Professor für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Mannheim, in der Vermischung von Mensch und Tier ein Problem: “Es gibt durchaus Bedenken, ob etwa menschliche Hirnorganoide in Tieren das Verhalten, das Denken und die Gefühle der Versuchstiere beeinflussen könnten.”

Taupitz spezialisiert sich vor allem auf das Medizin- und Gesundheitsrecht sowie die Medizinethik. So beschäftigt ihn auch die Frage, wie sehr wir die Artgrenzen überschreiten und Tieren möglicherweise menschlichere Verhaltensweisen geben wollen.

Und: Transplantieren wir etwa ein im Tier gezüchtetes Organ auf einen Menschen, könnten gefährliche Viren oder Bakterien übertragen werden. Es ist also nicht nur eine ethische, sondern auch eine Frage der Sicherheit.

Ethikkommissionen könnten überfordert sein

Solche Versuche unterliegen in Deutschland nach dem Tierschutzgesetz einer strengen Kontrolle und müssen von einer Behörde genehmigt werden – die zudem durch Ethikkommissionen beraten wird. Allerdings fürchten manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass gerade lokale Ethikkommissionen mit derart vielschichtigen Themen überfordert sein könnten.

Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder die Fragen stellen: Wie weit darf Wissenschaft gehen? Und wo liegen die Grenzen, die wir nicht überschreiten dürfen?