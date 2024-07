Anorexie: Die Sterblichkeit wird oft unterschätzt

Was bedeutet Anorexie für den gesamten Körper?

Das schnelle und sehr starke Abnehmen bei einer Anorexie führt zu einer ganzen Reihe von körperlichen und psychischen Problemen. Etwa die Hälfte der jugendlichen Betroffenen leiden unter mindestens einer weiteren psychischen Erkrankung. Das könnte an genetischen Veränderungen liegen, die nicht nur Essstörungen, sondern auch andere Erkrankungen begünstigen. Außerdem verändert der Kalorienentzug den Hormonhaushalt und die Botenstoffe im Gehirn.

Das zeigt bereits, wie eng die verschiedenen Systeme im Körper zusammenarbeiten und sich gegenseitig beeinflussen. Verhungert der Körper, kommen immer mehr Symptome hinzu, bis am Ende die Organe geschädigt werden. Hier eine Liste an möglichen Folgen einer Anorexie:

Magen/Darm:

Der Magen wird nicht so effizient geleert, wodurch Betroffene sich sehr schnell satt fühlen, ihnen schlecht wird oder sie Blähungen bekommen. Diese Problematiken verbessern sich mit zunehmendem Gewicht wieder.

Das Herz:

Das Herz von Betroffenen kann plötzlicher stehenbleiben. Woran das Herzversagen liegt, konnte in Autopsiestudien bisher nicht ermittelt werden. Generell haben Menschen, die eine große Menge Gewicht verlieren, oft einen verlangsamten Herzschlag von unter 60 Schlägen pro Minute. Das normalisiert sich meist wieder, sobald die Person zunimmt. Auch die Struktur des Herzens kann sich verändern: Bei vielen Menschen mit Anorexie verkümmert der linke Herzventrikel, was zu Problemen wie Herzrhythmusstörungen führen kann.

Das Blut:

Bei schlimmer werdender Anorexie kann es sein, dass zu wenig vom Blutfarbstoff Hämoglobin im Blut ist, der Sauerstoff im Körper transportiert. Es können auch zu wenig Blutplättchen oder weiße Blutkörperchen werden. Grund dafür sind Schäden an den Zellen des Knochenmarks, die sich normalerweise zu reifen Blutkörperchen entwickeln.

Das Skelett:

Eine häufige Nebenwirkung der Anorexie ist Osteoporose, wodurch die Knochensubstanz brüchig wird. Das geht relativ schnell: Schon etwa ein Jahr nach Krankheitsbeginn haben die Knochen an Dichte verloren, obwohl die Patientinnen und Patienten in der Regel sehr jung sind. Und auch noch Jahre nach einer überstandenen Magersuchterkrankung brechen die Knochen von Betroffenen häufiger als bei gesunden Menschen.

Die Hormone:

Der Hormonhaushalt gerät völlig aus dem Gleichgewicht. bleibt zum Beispiel die Periode aus — eines der Erkennungsmerkmale für Anorexie. Bei Jungen und Männern verringert sich der Testosteronspiegel, sodass etwa Muskeln und Potenz schwächer werden. Gleichzeitig steigen das Stresshormon Cortisol.

Die Nervenzellen im Gehirn:

Sowohl die Nervenzellen als auch die Nervenbahnen verändern sich bei einer Anorexie. Den Betroffenen fällt es oft schwer, mit ihren Emotionen umzugehen. Sie suchen sich dann häufig Wege, um die Gefühle zu unterdrücken. So kann Wut oder Unsicherheit beispielsweise mit noch mehr Sport kompensiert werden — was in diesem Fall aber nicht gesund ist. Auch Erinnerungen an Dinge, die man selbst erlebt hat, können gestört sein. Werden Anorexie-Betroffene etwa nach Ereignissen in ihrer Vergangenheit gefragt, können sie sich an deutlich weniger Details erinnern als andere Menschen. Das kann an Verkümmerungen von Gehirnregionen liegen, die solche Funktionen kontrollieren. Und obwohl sich die Hirnmasse meist mit zunehmendem Gewicht wieder vergrößert, können neurokognitive Funktionen weiterhin eingeschränkt bleiben.