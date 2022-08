Corona: Vierte Impfung – was denn jetzt?

In einem weiterenwurde bei diesem Impfstoff deshalb untersucht, wie effektiv er die Virusvariante BA.4 und BA.5 neutralisiert. Ergebnis: Da lagen die Antikörper-Titer etwaals bei der Variante BA.1 – dieser angepasste Impfstoff wirkt also gegen die Varianten BA.4 und BA.5 schlechter. Inwieweit der BA.1-Impfstoff im Vergleich zumImpfstoff besser gegen diese Varianten schützt, wurde dabei nicht getestet.

Unklar ist derzeit auch, wie lange der Schutz des BA.1-Impfstoffs gegen eine Infektion andauern würde. Biontech schrieb Quarks auf Anfrage dazu: „Dazu braucht es weitere Untersuchungen aus der klinischen Studie oder sogenannte „Real World“-Daten, also Daten aus der praktischen Anwendung. Diese können mehr Aufschluss geben. Da der Omikron-angepasste Impfstoff bislang nicht von den Behörden zugelassen wurde, können wir diese Daten noch nicht erheben.

Auch Impfstoff gegen BA.5 in Arbeit

Moderna und Biontech arbeiten derzeit aber auch schon an einem Impfstoff, der an die Omikron-Variante BA.5 angepasst ist. Die US-Regierung hat für die USA bereits im Juli mit beiden Firmen fest vereinbart, im Herbst gleich mit diesem Impfstoff an den Start zu gehen – über ein beschleunigtes Zulassungsverfahren.

Die europäische Arzneimittelagentur EMA hingegen schrieb Quarks auf Anfrage, dass sie derzeit weiterhin an der Zulassung für die BA.1-Impfstoffe arbeitet und für die BA.5-Impfstoffe erst im Herbst mit dem Zulassungsverfahren beginnen wird.

Das wird vermutlich bedeuten: In Europa könnten im Herbst erst einmal nur die Impfstoffe auf den Markt kommen, die an die Omikron-Variante BA.1 angepasst sind. Und erst einige Zeit später die Impfstoffe gegen BA.5.

Was würde mit den vielen BA.1-Impfdosen passieren?

Das macht es nicht weniger kompliziert. Impfwillige in Deutschland müssen also eventuell auch noch diese Entscheidung treffen: Im frühen Herbst schon den neuen BA.1-Impfstoff wählen – oder noch etwas länger auf den BA.5-Impfstoff warten? Sobald es neue wichtige Infos gibt, erfahrt ist sie bei uns.

Was auch passieren könnte: Deutschland verzichtet – wie die USA – ganz auf den BA.1-Impfstoff und startet eventuell etwas später direkt mit dem Impfstoff gegen BA.5 in den Herbst. Was würde dann aber mit den Millionen BA.1-Impfdosen passieren, die Biontech bereits für den deutschen Markt produziert hat? Für „klare Botschaften“ zu diesen Fragen (wie sie sich Gesundheitsminister Lauterbach wünscht), fehlen derzeit leider noch die nötigen Fakten.

Autor: Mike Schaefer