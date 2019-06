Das wissen wir über das Sterben

Es gibt kein universell festgelegtes Programm des Todes. Trotzdem wissen wir schon einiges darüber, was die meisten Menschen erleben, wenn sie eines sogenannten „natürlichen“ Todes sterben. Es gibt biologische Prozesse, die sich ähneln. Einige sind sogar tröstlich. So haben die meisten Sterbenden am Ende keinen Hunger mehr und verspüren kaum noch Durst. Sie trocknen aus. Das klingt brutal und macht den Angehörigen Sorgen. Aber man weiß heute, dass das Austrocknen dazu führt, dass im Körper schmerzlindernde Stoffe gebildet und ins Blut abgegeben werden.

Bestimmte Botenstoffe sorgen außerdem dafür, dass wir im Sterben müder und vielleicht kann man sagen: gleichgültiger werden. Viele nehmen ihre Umgebung kaum noch war. Trotzdem sind sich Sterbebegleiter und Mediziner sicher: Wenn das Leben zu Ende geht, spüren die meisten, wenn jemand bei ihnen ist. Die Hand halten, streicheln. Das erleichtert das Abschied nehmen.

Von Angehörigen wird der röchelnde Atem in der letzten Sterbephase oft als bedrückend wahrgenommen. Der Sterbende ist zu schwach, um den Schleim aus den Lungen und Bronchien abzuhusten. Wie belastend das ist, kann man nur ahnen. Sicher ist aber ähnlich wie beim Durstgefühl: Es gehört zum Sterbeprozess dazu und intensivmedizinische Hilfestellungen wie das Absaugen können belastender sein, als es zuzulassen und liebevoll tröstend zu begleiten.

Autorin: Angela Sommer