Darum sind Light-Getränke gar nicht leicht

Aber:

Manchmal können sie eine Alternative sein

Auch wenn bisher nicht eindeutig bewiesen wurde, wie positiv oder negativ sich Light-Getränke auf die Gesundheit auswirken, ist eines klar: Jedes Glas Limo, das durch die Diät-Variante ersetzt wird, spart Kalorien ein. Prinzipiell reduziert sich so erst einmal die Energieaufnahme. Das kann Menschen, die überdurchschnittlich viel der zuckerhaltigen Getränke verzehren, beim Abnehmen helfen. Der Umstieg ist also eine gute Strategie, um den Softdrink-Konsum nach und nach einzuschränken. Besonders im Rahmen von Abnehm-Programmen, in denen darauf geachtet wird, dass die eingesparten Kalorien nicht an anderer Stelle wieder reinkommen. Das ultimative Ziel bleibt aber letztendlich, von den süßen Getränken langfristig zu Wasser oder anderen gesunden Getränke zu wechseln.