Darum sind Gesundheits-Apps auf Rezept noch keine gute Idee

Darum geht’s:

Der Bundesgesundheitsminister will Apps auf Rezept

Gesundheits-Apps versprechen viel: Sie speichern Blutzuckerwerte, sagen Pollenflug ortsgenau vorher, helfen Medikamente richtig einzunehmen, zählen Kalorien, leiten in Erster Hilfe an oder berechnen die nächste Periode. In Zukunft sollen Ärzte solche Apps wie Arzneimittel verschreiben können. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt. In seinem Gesetzentwurf zur Digitalen Versorgung sollen gesetzlich Krankenversicherte einen Anspruch auf digitale Gesundheitsanwendungen erhalten. Anbieter sollen Anträge beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) einreichen, das nach einer ersten Prüfung von Qualität und Sicherheit für ein Jahr eine vorläufige Erstattung genehmigen kann. In dieser Zeit muss der Hersteller beim BfArM nachweisen, dass das Angebot positive Effekte für die Versorgung hat.