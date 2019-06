Welche Vitamine sind bei einer Rohkosternährung ausreichend enthalten und welche fehlen?

Die Antwort auf diese Frage hängt natürlich von der Ausrichtung der Rohkost-Ernährung ab. Die Gießener Studie (1996-1998) ist die bisherdazu. Aus den Ergebnissen der Studie lässt sich ablesen, mit welchen Vitaminen die Rohköstler ausreichend versorgt sind und an welchen es ihnen mangelt.

Die Wissenschaftler untersuchten rund 200 erwachsene Männern und Frauen im Alter von 25-64 Jahren. Voraussetzung zur Studienteilnahme war u.a., dass sich die Probanden mehr als 14 Monate zu mindestens 70 Prozent mit Rohkost ernährt hatten.

Ausreichend versorgt waren die Teilnehmer mit den Vitaminen B 1 , B 6 und β-Carotin.

Allerdings gab es Defizite bei Nährstoffen, die überwiegend aus Getreideprodukten oder Lebensmitteln tierischer Herkunft stammen, wie die Vitamine D, B 2 , B 12 und Niacin sowie die Mineralstoffe Zink, Kalzium und Jod – hier waren die Werte nach den Empfehlungen der DGE unzureichend.

Bei den Vitaminen A und E sowie Magnesium und Eisen wurde zwar bei den Studienteilnehmern eine hohe Zufuhr verzeichnet, allerdings ließ sich diese hohe Zufuhr nicht in den Blutwerten nachweisen. Der Körper kann die fettlöslichen Vitamine A und E nur in Kombination mit Fett optimal verwerten. Eine Erklärung könnte also sein, dass die Probanden nicht ausreichend Fett zu sich genommen haben. So liefert eine rohe Karotte zwar wichtiges Beta-Carotin, dies kann der Körper aber ohne Fett nicht zu Vitamin A umbauen. Für die Bioverfügbarkeit der Vitamine A und E ist es egal, ob das Gemüse roh oder gekocht aufgenommen wird.

Zudem ist Eisen aus tierischen Lebensmitteln besser für den Körper verfügbar, als Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln.

Insgesamt zeigte sich bei den untersuchten Rohköstlern auch für Protein eine unzureichende Zufuhr. Das ist darauf zurückzuführen, dass gerade Pflanzen mit hohem Proteingehalt – vor allem Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen – nicht roh verzehrt werden können.