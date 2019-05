Wie gut sind Papieralternativen wirklich?

Bambus und Hanf als Alternative:

Nicht nachhaltig

Hoher Aufwand, wenig Ertrag

Auf dem Markt gibt es nicht nur Papier aus Holz, sondern auch Papier aus anderen Materialien. Seit ein paar Jahren werden zum Beispiel Bambus- und Hanfpapier als Papieralternativen angeboten. Dabei handelt es sich aber um Nischenprodukte, die bislang nicht industriell hergestellt wurden – auch, weil es einige Fallstricke gibt. In Sachen Nachhaltigkeit und Ökobilanz sind beide Papierarten keine Alternativen zu Holzfasern. “Bei Hanf und Bambus als Rohstoff für Papier existiert das grundsätzliche Problem, dass die Anbauflächen mit denen für die Nahrungsmittelproduktion konkurrieren”, sagt Biologin Monika Noll. Zudem würden für gleiche Fasermengen erheblich größere Anbauflächen als bei Holz benötigt: “Deshalb ist es nicht nachhaltig, Hanf- und Bambuspapiere zu verwenden”, urteilt sie.

Hanf muss zudem jährlich neu gepflanzt und gedüngt werden, so dass der Aufwand im Vergleich zum Gewinn zu gering ausfällt. “Buchenwälder können gepflanzt werden, brauchen so gut wie keine Pflege und werden lediglich alle 80 bis 100 Jahre einmal neu gepflanzt.” Es sei also unrealistisch, dass Hanfpapier Papier aus Holz ersetzen kann. Hanfpapier sei allerdings qualitativ ein sehr hochwertiges Papier. Weil es reißfest sei und die Lebenserwartung von Holzfaserpapier um einiges übertreffe, könnte es etwa für Urkunden verwendet werden, so Nolle.