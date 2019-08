Das passiert in deinem Kopf, wenn du Migräne hast

Was genau verursacht die Kopfschmerzen?

Die Mechanismen der Kopfschmerzen mit oder ohne Aura sind in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv beforscht worden, sie sind allerdings immer noch nicht komplett widerspruchsfrei aufgeklärt. Der gegenwärtige Stand der Forschung ist, dass die Kopfschmerzen hauptsächlich auf Ebene der Nerven entstehen. Und zwar so:

Als Reaktion auf einen Trigger beginnen die Blutgefäße im Gehirn, sich zu erweitern. Zusätzlich werden Entzündungsproteine in den Hirnhäuten freigesetzt. Es findet also eine “sterile” Entzündung im Gehirn statt – eine Entzündung ohne einen externen Auslöser wie Bakterien. Die Entzündungsproteine binden an Nozizeptoren – unsere Schmerzrezeptoren – in den Hirnhäuten und lösen damit einen Schmerzreiz aus.

Jetzt startet eine Art Ping-Pong:

Der Hypothalamus – ein Teil unseres Gehirns – registriert diesen Reiz und leitet ihn ans sogenannte trigeminovaskuläre System weiter. Das ist nun aktiv, der typische Migräne-Kopfschmerz beginnt. Das aktivierte System wiederum signalisiert zurück an den Hypothalamus – dabei können weitere typische Symptome wie Übelkeit, Erbrechen und Schwindel entstehen.

Nicht ganz klar ist die weitere Rolle des Hypothalamus in diesem Mechanismus. Eine Theorie geht davon aus, dass der Hypothalamus reagiert, wenn sich etwas an unserem physiologischen oder emotionalen Zustand verändert, zum Beispiel durch Stress oder andere Trigger. Er registriert das Ungleichgewicht und löst die sterile Entzündung in den Hirnhäuten aus.

Eine andere Theorie:

Der Hypothalamus und das Stammhirn steuern, ab welchem Schwellenwert die Schmerzreize der Nozizeptoren weitergeleitet werden und Kopfschmerz auslösen. Diese Theorie könnte auch erklären, warum Trigger wie Schlafmangel nur manchmal und nur bei manchen Personen zu Migräne führen. Denn entscheidend wäre hierbei, wie das Gehirn auf Stress reagiert: Ist das Stammhirn sehr aktiv, kann es die Signale der Nozizeptoren abfangen und leitet sie nicht weiter – kein Kopfschmerz. Ist die Aktivität geringer, reicht schon ein kleiner Reiz der Schmerzrezeptoren, um die Signalkette Richtung Kopfschmerz zu starten.

Mit Aura, ohne Aura

Diese Mechanismen können auftreten, auch wenn keine Aura vorliegt. Die Entzündungsreaktion kann aber auch durch die “spreading depression” während der Aura ausgelöst werden. Zusätzlich stört die “spreading depression” den sogenannten glymphatischen Fluss. Dieser sorgt normalerweise im Nervensystem für einen Abtransport schädlicher Stoffe. Ist er gestört, können die Entzündungsproteine länger in den Hirnhäuten bleiben und dafür sorgen, dass der Kopfschmerz länger andauert.