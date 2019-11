Was sind die vielversprechendsten Ansätze der Unsterblichkeitsvisionäre?

1. “Langlebigkeitsgene“ aktivieren

Gemeinsam ist den Unsterblichkeitsvisionären das Ziel, das Altern selbst zu bekämpfen und nicht nur seine Folgen. Aber die Strategien unterscheiden sich. In letzter Zeit wurden vor allem diese drei Forschungsansätze bekannt und diskutiert:

Altern bedeutet, sich nicht mehr ausreichend regenerieren zu können – so die wesentliche Erkenntnis hinter dem Konzept. Die Körperzellen verlieren mit zunehmender Lebensdauer die Fähigkeit, sich zu reparieren und zu erneuern. Irgendwann erleiden sie den Zelltod. Die Frage ist also: Was kann den Zelltod hinauszögern, was kann ihn eventuell sogar verhindern?

Die Idee: Wir schaffen künstlich (also mit Medikamenten) einen Zustand, der nach bestimmten Krisen- oder Stresssituationen auftritt – wenn der Organismus zum Beispiel auf Hunger reagiert. Nach einer Kalorienreduktion tun die Körperzellen alles, um zu überleben. Bestimmte Enzyme, Sirtuine heißen sie, mobilisieren dann die “Langlebigkeitsgene“. Diesen Effekt möchten die “Aktivierungsforscher“ für eine Verlängerung der Lebensdauer nutzen.

Der bekannteste ist der Harvard-Genetiker David Sinclair. Er fahndet schon seit Längerem nach Stoffen, die die Sirtuine anregen, ihre Wirkung auf die entscheidenden Gene auszuüben. Resveratrol heißt einer, ein Molekül der Weintraube. Doch die Wirksamkeit von Resveratrol ist umstritten, weshalb Sinclair sich heute auf das Molekül NAD konzentriert. Eine lebensverlängernde Wirkung bei Mäusen hat er nachweisen können.

2. Das Blut auffrischen, um den Körper zu verjüngen

Die Idee ist alt. Schon im 19. Jahrhundert soll ein französischer Physiologe die Blutkreisläufe von Mäusen verbunden haben. Parabiose ist der wissenschaftliche Begriff für eine solch enge Verbindung zweier Organismen. Als Alternsforscher um die Jahrtausendwende die Idee aufgriffen und alte Mäuse mit dem Blut von jungen Mäusen versorgten, beobachteten sie tatsächlich einen Effekt: Die Zellen in Muskeln, Gehirn und Leber verjüngten sich, das Fell der alten Tiere begann wieder zu glänzen.

Auf eine vergleichbare Wirkung hofften die in den USA arbeitenden Forscher Tony Wyss-Coray und Karoly Nikolich. Sie gaben Alzheimer-Patienten das Blutplasma junger Menschen. Es hätten sich bei ihnen “statistisch signifikante“ Resultate gezeigt, hieß es anschließend: eine größere Wachheit und Präsenz sowie Verbesserungen bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben.

Allerdings stellt sich die Frage, wie “signifikant“ die Ergebnisse wirklich sind: Es gab nur 18 Studienteilnehmer, von denen 9 das junge Blut und 9 ein Placebo erhielten. Da noch keine überzeugenderen Belege für die Wirksamkeit vorliegen, gibt es Vorbehalte gegen die Methode.

Ein anderes Team aus den USA, das ebenfalls Ältere mit dem Blutplasma junger Menschen behandelt hat, wurde von der Food and Drug Administration (FDA) kritisiert. Die amerikanische Arzneimittelbehörde vermisst den deutlichen Nachweis eines Nutzens für Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen und moniert die hohen Kosten der Blutplasma-Transfusionen.

3. Die Verjüngung des Immunsystems

Das ist der Ansatz, dem auch Greg Fahy mit seinem “Thymusexperiment“ folgt – indem er die Thymusdrüse reaktiviert. Für Wissenschaftler der Universität Ulm um den Stammzellforscher Hartmut Geiger spielt nicht die Thymusdrüse die Hauptrolle, ihr Ziel sind die Stammzellen. Denn das Altern des Immunsystems werde vor allem durch Stammzellen verursacht, die die Aufgabe haben, die Immunzellen zu erneuern – die ihren Reparaturauftrag aber mit zunehmendem Alter nicht mehr ausreichend erfüllen.

An Mäusen hat Hartmut Geiger dies in früheren Studien feststellen können. Also haben die Ulmer Forscher versucht, die reparaturunwilligen Stammzellen von älteren Mäusen wieder fit zu machen für ihre Mission – mithilfe der pharmakologischen Substanz Casin.

Das Ergebnis: Sowohl die Stammzellen funktionieren danach wie in jungen Jahren wie auch die Zellen des Immunsystems. Zumindest tun sie das bei diesen Mäusen. Hartmut Geiger: “Im Modell haben wir gezeigt, dass wir die Uhr zurückdrehen können: Die Verjüngung gealterter Stammzellen kann die Immunkompetenz im Alter wiederherstellen.“