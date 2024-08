Das musst du über PMS wissen

Was ist das prämenstruelle Syndrom (PMS)?

Viele Frauen berichten von körperlichen und psychischen Beschwerden, die regelmäßig in den Tagen vor ihrer Menstruation auftreten. Der medizinische Fachbegriff dafür ist das prämenstruelle Syndrom (PMS). An PMS leidende Frauen spüren die Beschwerden in der Zeit zwischen Eisprung und Regelblutung – also teils schon bis zu zwei Wochen vor ihrer Periode. Beginnt dann die Menstruation, hören die Beschwerden auf.

Bei PMS dreht sich alles um körperliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und Wassereinlagerungen. Stehen psychische Probleme wie Stimmungsschwankungen und Reizbarkeit im Vordergrund, sprechen Fachleute von einer Prämenstruellen dysphorische Störung (PMDS), PMDS wird häufig als schwere Form von PMS beschrieben. In der Realität kann der Leidensdruck aber bei beiden Formen sehr hoch sein.

Unklar, wie viele Frauen betroffen sind

Wie viele Frauen betroffen sind, ist nicht abschließend geklärt. Es fehlt an aussagekräftigen Studien. Befragungen weisen darauf hin, dass fast alle Frauen zumindest ein paar leichte PMS-Beschwerden vor der Menstruation haben. Fachleute gehen davon aus, dass die Beschwerden bei bis zu 30 Prozent der Frauen so stark sind, dass sie ihren Alltag beeinträchtigen.

Drei bis acht Prozent leiden unter PMDS. Betroffene kämpfen mit Symptomen wie Anspannung, Wut und depressiven Verstimmungen. Manche haben so starke Probleme, dass sie nicht mehr normal ihrer Arbeit nachgehen können und ihre persönlichen Beziehungen darunter leiden.

Bei PMDS können die psychischen Beschwerden so stark sein, dass Frauen daran denken, sich das Leben zu nehmen. Laut einer schwedischen Studie haben Betroffene tatsächlich ein höheres Sterberisiko durch Suizid.