Nahrungsergänzungsmittel – Sinnvoll oder überflüssig?

Vitamin D in der Diskussion

Ein Thema, über das besonders viel gestritten wird, ist der vermeintliche Mangel an Vitamin D. Hintergrund ist eine Studie des Robert Koch-Instituts. Die Daten zeigen tatsächlich auf den ersten Blick eine Unterversorgung. Allerdings wurden dabei saisonale Schwankungen nicht berücksichtigt, die es in der Realität aber gibt. Vitamin D wird in den Sommermonaten gebildet wird und im Winter sinkt der Spiegel.

Niedrige Werte bedeuten deshalb nicht zwangsläufig, dass man grundsätzlich einen Mangel hat. Dass zusätzliches Vitamin D gegen Krankheiten wie Krebs, Atemwegsprobleme oder Osteoporose helfen sollen, deutet sich in einigen Studien an, ist aber nach Einschätzung vieler Experten wissenschaftlich nicht ausreichend belegt.

Können Nahrungsergänzungsmittel gefährlich werden?

Im besten Fall landen vom Körper nicht benötigte Nährstoffe in der Toilette. Das ist zwar teuer, schadet dem Körper aber in der Regel nicht. Bei Vitamin C wäre das zum Beispiel so. Andere Stoffe, wie Vitamin D, lagern sich im Körper ab und können ernsthaft krank machen. Wer über eine lange Zeit hoch dosiertes Vitamin D einnimmt, riskiert unter anderem Nierenschäden oder Herzrhythmusstörungen.

Es werden auch immer wieder mal Leberschäden durch pflanzliche Ergänzungsmittel wie Kurkuma oder Kava Kava gemeldet. Und Vitamin B12 erhöht das Risiko für Lungenkrebs, wenn man es langfristig in hohen Dosen nimmt – vor allem bei Rauchern.

Und jetzt?

Wenn man das Gefühl hat, dass ein Vitamin oder ein anderer Nährstoff fehlt, ist der Arzt oder die Ärztin eine gute Adresse. In solchen Fällen kann ein gezielter Bluttest weiterhelfen. Denn selbst wenn man schlapp und müde ist, muss nicht zwingend ein Mangel dahinterstecken.

Allerdings lässt sich nicht jedes Nährstoffdefizit im Blut feststellen. Dann wird anhand der Symptome geguckt, wie wahrscheinlich eine Unterversorgung ist. Nur wenn tatsächlich ein Mangel festgestellt wird, sind Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll.