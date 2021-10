Quarks Daily Spezial Folge 17 – Suchtverhalten – Wenn Sport zur Droge wird

Was ist eine Verhaltenssucht?

Die Sportsucht gehört zu den Verhaltenssüchten wie Spielsucht, Sexsucht oder Kaufsucht. Bei einer Verhaltenssucht spricht man auch von „substanzungebundener Abhängigkeit“. Man ist nicht von einer Substanz abhängig, wie Alkohol oder Drogen, sondern vom eigenen Verhalten. Dabei kippt das Verhalten in ein Übermaß, das zu psychischen und körperlichen Problemen führt. Der Sport beispielsweise wird immer intensiver und zwanghafter betrieben. Der Job, Freunde und Partner werden zunehmend vernachlässigt.

Wenn man sie mit der Abhängigkeit von Substanzen vergleicht, kommen Verhaltenssüchte relativ selten vor: In der Suchthilfestatistik von 2019 waren fast 50% alkoholabhängig – gegenüber 5% Spielsüchtigen, die die größte Gruppe bei den Verhaltenssüchten bilden.

Wenn das eigene Verhalten ungesund wird

Bei der Sportsucht ist es wie mit allen anderen Süchten: Der oder die Süchtige durchläuft den typischen Zyklus: Drogennutzung – Abstinenz – Verlangen – Rückfall. Sie brauchen regelmäßig ihre „Dosis“, um ruhig und zufrieden zu bleiben. Um das Suchterlebnis zu bekommen, muss die Dosis stetig erhöht werden, sonst drohen Entzugserscheinungen. Man spricht dann von einer „Toleranzentwicklung“.

Link zur Quarks Sucht-Themen-Seite: https://www.quarks.de/gesellschaft/psychologie/alles-zum-thema-sucht/

Bei Verhaltenssüchten wird das eigene Verhalten in dem Moment zum Problem, wenn es auffällig, unangemessen und in schädlichem Ausmaß betrieben wird. Die Sucht beeinträchtigt die Betroffenen dann in drei Dingen sehr stark: In der sozialen, der psychischen und der körperlichen Entwicklung.

Bei der Sportsucht vernachlässigt der oder die Betroffene das soziale Umfeld. Sie ziehen den Sport allem vor (soziale Entwicklungsstörung). Sie trainieren nicht mehr selbstbestimmt, weil die Bewegung guttut, sondern aus einem inneren Zwang heraus. Die Betroffenen glauben, ihr Leben nicht mehr anders kontrollieren zu können, als mit Sport (psychische Entwicklungsstörung).

Darum trainieren Sportsüchtige auch weiter, wenn sie krank oder verletzt ist. Warnsignale des Körpers werden ignoriert (körperliche Entwicklungsstörung). Der innere Zwang ist größer, es kommt zum Kontrollverlust. Der oder die Süchtige kann nicht aufhören, selbst, wenn sie es wollen. Sie sind abhängig von ihrem Verhalten.

Die drei Typen der Sportsucht