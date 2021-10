Quarks Daily Spezial Folge 16 – Essensmüll – Wie wir Lebensmittel retten können

Was Lebensmittelverschwendung mit dem Klima zu tun hat

Eine neue Studie der Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) schätzt, dass die Lebensmittelverluste vor und während der Ernte besonders hoch sind. Doch diese Verluste gelten in Europa nicht als Lebensmittelverschwendung. Zum Beispiel krummes Gemüse, das auf dem Acker liegen bleibt. Oft werden solche Verluste noch nicht einmal erfasst. Dabei beeinflusst das, was wir nicht essen, das Klima genauso, wie das, was wir essen. Denn wenn Wälder Äckern und Weiden weichen müssen, gehen sie als CO2-Speicher verloren und es wird Kohlendioxid freigesetzt. Während der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt, werden die Flächen knapp.

Könnten unsere Essensreste hungernde Kinder satt machen?

Was wir wegwerfen, könnte rein rechnerisch viele hungernde Menschen satt machen. Allerdings gibt es keinen Automatismus. Der Zusammenhang zwischen Lebensmittelverschwendung und Ernährungssicherheit ist eher indirekt. So ist die Lebensmittelverschwendung nach Schätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und des WWF für acht bis zehn Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Wenn durch den Klimawandel Wetterextreme zunehmen, hat das vor allem auch Einfluss auf die Länder des globalen Südens. Und Naturkatastrophen führen seit jeher zu Hunger.

DIE MACHER:INNEN

Hannah Rau hat Literaturwissenschaften und Geschichte studiert. Als Journalistin spürt sie nach, wie unser Verhalten heute die Geschichte von morgen schreibt.

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.