Wer wirft die meisten Lebensmittel weg?

Insgesamt landen in Deutschland 18 Millionen Tonnen Lebensmittel pro Jahr in der Tonne. Mit einberechnet sind hier auch Schalen von Obst und Gemüse, Knochen von Fleisch und Fisch. Doch auch wenn man diese Abfälle herausrechnet, wären insgesamt 10 Millionen Tonnen der Lebensmittelabfälle heute vermeidbar. Das schreibt der WWF in seinem Bericht “Das große Wegschmeißen”. Das entspricht einem Fünftel unseres aktuellen Nahrungsmittelverbrauchs von 55 Millionen Tonnen pro Jahr.

Die meisten Lebensmittel verschwenden wir in den Haushalten: Von den sieben Millionen Tonnen, die wir jährlich zu Hause in den Müll werfen, könnten wir über die Hälfte eigentlich noch essen. Eine Ursache dieses Wegwerfverhaltens ist das falsche Verständnis des Mindesthaltbarkeitsdatums: Es entspricht nicht dem Verfallsdatum. Vielmehr gibt dieses Datum den Zeitpunkt an, bis zu dem das betroffene Lebensmittel unter bestimmten Aufbewahrungsbedingungen (zum Beispiel ausreichend gekühlt) seine spezifischen Eigenschaften behält. Ein typisches Beispiel ist der lockere Klecks Sahne auf dem Pudding – er ist nach Ablaufdatum vielleicht nicht mehr so fluffig, wäre aber dennoch genießbar. Eine deutsche Supermarktkette hat bereits Eigeninitiative ergriffen und druckt auf ihre Milchpackungen das Label “Riech mich! Probier mich! Ich bin häufig länger gut“.

Doch auch sonst werfen wir ohne besonderen Grund viel weg – vor allem von zu viel zubereitetem Essen in Privataushalten sowie in Kantinen und Restaurants.

Ein weitere Ursache für die hohen Lebensmittelverluste sind die Qualitätsanforderungen des Handels an die Ware. Nicht nur Banane und Gurke müssen bestimmten Normen entsprechen, selbst die Kartoffel findet nur einen Absatzmarkt, wenn sie eiförmig ist und eine makellose Schale hat. Das sieht nicht nur schöner aus, sondern erleichtert gerade großen Lebensmittelbetrieben auch das maschinelle Schälen. Dabei leidet gerade die Bio-Kartoffel darunter. Rund 30 Prozent aus ökologischem Anbau werden schon im Packbetrieb aussortiert. Bei der konventionellen Ware sind es rund 16 Prozent.

Auch bei der Weiterverarbeitung landen eigentlich noch genießbare Lebensmittel im Mülleimer, zum Beispiel Überreste von Wasch-, Schnitt-, und Kochprozessen.

Autorin: Inka Reichert