Quarks Daily Spezial Folge 30 – CBD – Was ist dran am Gesundheitshype?

Influencer-Marketing als Gesetzeslücke

Das Marketing läuft daher vermehrt über Influencer:innen in den Sozialen Medien, die über die Produkte sprechen, als handele es sich um persönliche Erfahrungsberichte und daher weitgehend frei in ihren Behauptungen sind. Was daherkommt wie ein persönlicher Tipp an die treue Followerschaft, ist dabei meistens mit handfesten finanziellen Interessen verbunden – das zeigen nicht zuletzt die Gutschein-Codes, die sich oft unter diesen Videos finden. Die Follower:innen können damit die Öle und weitere Produkte scheinbar vergünstigt kaufen und mit jedem Einkauf wandert auch ein wenig Geld auf das Konto der Influencer:innen.

Stichproben zeigen: Öle sind nicht sicher

Wie sicher kann ein Produkt sein, das in Deutschland nicht einmal zum Verzehr zugelassen ist? Regelmäßige Kontrollen entfallen, der Verbraucherschutz ist ausgehebelt, denn der Hersteller hat ja sogar ausdrücklich vom Verzehr abgeraten. Dass in den erhältlichen Ölen nicht drin ist, was draufsteht, zeigen Stichproben. So stellte das Bundesamt für Risikobewertung etwa fest, dass der erlaubte THC-Gehalt häufig stark überschritten ist, sodass psychomotorische und psychogene Effekte zu erwarten wären. In weiteren Stichproben wurde allerdings auch deutlich weniger CBD festgestellt als angegeben.

Zu Risiken und Nebenwirkungen kaum Angaben

Die Datenlage zum Gefährdungspotenzial von CBD ist schlecht. Lediglich aus der Anwendung von CBD als Arzneimittel ist bekannt, dass es zumindest bei höheren Aufnahmemengen negative Effekte geben kann. Dazu gehören eine sedierende, aber auch eine leberschädigende Wirkung. Außerdem sind Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu befürchten. Das bedeutet, dass die gleichzeitige Aufnahme von CBD die Wirkung von anderen Arzneimitteln beeinträchtigen oder verstärken könnte.

Ob diese Wirkungen auch bei geringen Aufnahmemengen relevant sind, ist noch unklar. Die Stiftung Warentest warnt auch deshalb vor dem Verzehr, weil gerade über die Auswirkungen dauerhafter Anwendung und eventuelle Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten noch viel zu wenig bekannt ist.

DIE MACHER:INNEN

Katharina Adick ist freie Journalistin. Sie berichtet besonders gerne über Nachhaltigkeit, Landwirtschaft, Gesundheit und über alles, was lebt.

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.